Concurentul de la Chefi la Cuțite o critică pe Angelina Jolie, după ce a gătit pentru ea: „Cu makeup e frumoasă. Fără...”

Un nou sezon Chefi la Cuțite a luat stratul, iar încă din primele ediții chefii au avut parte de întâlniri cu concurenți ce i-au surprins. Ei bine, unul dintre cei care s-au prezentat în fața juraților este George Mirancea. Acesta i-a impresionat cu preparatul său, dar și cu povestea sa despre celebra Angelina Jolie. A avut șansa să gătească pentru actrița de la Hollywood, dar se pare că nu a fost deloc impresionat de ea.

George Mirancea este un bucătar cu experiență, care lucrează în Anglia, iar acum vrea să arate ce poate și la Chefi la Cuțite. Concurentul le-a pregătit juraților un pește spadă cu sos salsa și sos de zucchini. Preparatul i-a cucerit pe chefi și i-au oferit acestuia trei cuțite.

Concurentul de la Chefi la Cuțite o critică pe Angelina Jolie

De asemenea, George Mirancea le-a dezvăluit chefilor că de-a lungul carierei sale a avut șansa să gătească pentru Angelina Jolie și Brad Pitt, pe vremea când aceștia formau un cuplu. Primul preparat pe care l-a pregătit pentru cei doi a fost unul bazat pe fructe de mare.

De asemenea, chefii și-au dorit să afle ce părere și-a format concurentul despre celebra actriță, iar răspunsul acestuia i-a uimit. Se pare că George Mirancea nu a fost prea impresionat de actrița de la Hollywood. Deși este considerată una dintre cel mai frumoase femei din lume, concurentul Chefi la Cuțite este de o altă părere.

Mai exact, George Mirancea a admis că Angelina Jolie arată bine, mai ales atunci când este machiată. Însă varianta fără make-up se pare că nu este la fel de atractivă, după spusele concurentului.

„Am avut ocazia să gătesc pentru Angelina Jolie și Brad Pitt când s-a filmat World War Z. A fost eveniment privat. De la ora 21:00 totul trebuia stins, nu camere, nu telefoane, un singur membru din staff putea să fie în restaurant. Trebuia să fiu eu, că eu le găteam. Prima dată când au venit mi-au cerut fructe de mare. (…) Cu makeup e frumoasă. Fără makeup, nu. Sincer, după ce am văzut-o, nu înțeleg de ce toată lumea e înnebunită după ea. (…) În ochii mei, sincer, niciodată mie nu mi-a plăcut”, le-a mărturisit George Mirancea juraților.

