Cine este Ștefan Turian de la Chefi la cuțite 2026: „De la spălat vase am ajuns chef într-un hotel de cinci stele”

De: Elisa Tîrgovățu 03/03/2026 | 12:48
Sursă foto: Facebook

Primul episod al noului sezon „Chefi la cuțite” a adus în atenția publicului, dar și a juraților, un concurent cu experiență internațională. Ștefan Turian, în vârstă de 36 de ani, lucrează în prezent ca chef în Dublin și a decis să intre în competiție pentru a-și testa capacitățile culinare. Tânărul a venit cu o ambiție clară, concursul televizat fiind următoarea provocare majoră din cariera sa.

La audiții, Ștefan Turian a încercat să îi impresioneze pe jurați cu o rețetă de mousse cu brânză de capră, mizând pe savoare și echilibru de gusturi. Tânărul susține că participarea la emisiunea „Chefi la cuțite” vine după ani întregi de muncă și implicare activă.

„E ceva ce n-am mai făcut până acum. Până acum a fost: schimbă meniul, du-te la lucru 49 de ore, munceşte ca să promovezi, munceşte, munceşte. Am ajuns unde mi-am dorit şi mi-am zis: Care e următoarea provocare? Şi am ajuns aici”, a declarat Ştefan Turian.

Debutul în carieră a fost unul anevoios pentru Ștefan Turian. Tânărul a pornit de jos, a trecut prin multe momente dificile, dar în final a reușit să obțină ceea ce și-a dorit. El a mărturisit, în cadrul emsiunii, că este extrem de exigent cu sine, fiind cel mai mare critic al său. Pe de altă parte, perseverența l-a ajutat să evolueze în tot ceea ce și-a propus.

Sursă foto: Instagram
Sursă foto: Instagram

„De la spălat vase am ajuns chef într-un hotel de cinci stele (…). După care a fost o perioadă când tatăl meu s-a îmbolnăvit de cancer. A trebuit să mă întorc în România şi să mă ocup de el. Am vrut să îmi fac datoria de fiu. Şi am avut grijă de el un an de zile, dar a fost o perioadă în care am văzut numai spitale, acasă-spital, spital-acasă. După ce a decedat, m-am întors înapoi şi atunci am intrat într-un hotel de cinci stele”, a mai adăugat Ştefan.

În competiția culinară, tânărul susține că și-ar dori să facă parte din echipa lui Richard, dar totodată, din simpatie pentru rădăcinile ardelenești, ar fi dispus să ajungă și în echipa lui chef Ștefan.

