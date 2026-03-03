Acasă » Știri » Europa, sub influența El Niño. Avertisment privind temperaturi record și fenomene extreme

Europa, sub influența El Niño. Avertisment privind temperaturi record și fenomene extreme

De: Iancu Tatiana 03/03/2026 | 13:52
Europa, sub influența El Niño. Avertisment privind temperaturi record și fenomene extreme
Ce spun meteorologii despre fenomenul El Nino / sursă foto: colaj Pixabay

Un fenomen climatic va lovi Europa! El Niño afectează vremea de pe continent și va provoca mai multe fenomene meteorologice periculoase. Pe lângă schimbările bruște de temperatură sunt anunțate și șanse de vreme severă cu secete și precipitații abundente în unele zone, iar temperaturile vor crește peste medie, ajungând la niveluri record. Cercetătorii sunt de părere că acest eveniment meteorologic va accentua încălzirea globală.

Frica cea mai mare a meteorologilor se adeverește și poartă numele de El Niño. Acest eveniment meteo va aduce schimbări serioase de temperatură, dar va fi însoțit și de secetă și precipitații abundente. Specialiștii sunt de părere că acesta va reprezenta o cauză importantă pentru încalzirea Pământului.

Europa, sub influența El Niño

El Niño va cauza, în primul rând, creșterea temperaturii apei din Oceanul Pacific. Pe toată durata fenomenului, se vor produce schimbări semnificative în partea estică a oceanului. Schimbările sunt majore, iar apa se va încălzi chiar și cu 2 grade Celsius pe timpul verii, depășind valoarea normală. În opoziție cu El Niño este El Niña, care răcește apele cu puțin peste limită.

În Europa, El Niño va acționa prin temperaturi care depășesc media normală, dar va aduce și secete. Apariția fenomenului va avea repercusiuni mai ales pentru industria agricolă, deoarece lipsa apei înseamnă, de fapt, lipsairigării cerealelor și a altor alimente cutivate în sol. În trecut, acesta a făcut ca în anii 2023-2024 să înregistreze temperaturi record și a fost unul dintre cele mai puternice evenimente meteorologice care au avut loc vreodată.

Totuși, în unele părți ale globului, lucrurile sunt mult mai grave. Cele mai afectate continente sunt Australia și sudul Asiei. În India, spre exemplu, vor fi secete, în timp ce în Indonezia, Australia, America Centrală și de Sud se vor înregistra temperaturi extrem de ridicate și vor fi valuri de caniculă. Vara va fi una aridă, iar culturile vor fi grav afectate.

Dacă acest fenomen se va desfășura și pe perioada iernii, zonele din America de Sud și Asia de Sud se vor confrunta cu vreme deosebit de secetoasă. Spre deosebire de canicula din aceste zone, în estul Americii de Sud va fi mult mai frig și vor fi averse.

