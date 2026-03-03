Acasă » Știri » Documentul necesar românilor care se pensionează. Mulți dintre ei au uitat să îl ridice de la ITM

De: Irina Vlad 03/03/2026 | 15:13
Anunț important pentru o anumită categorie de români! Lipsa acestui document poate influența suma pensiilor sau poate duce chiar imposibilitatea de a depune dosarul de pensionare. Zeci de viitori pensionari riscă să se confrunte cu probleme majore la pensionare. Iată despre ce este vorba!

Începând cu anul 2011, introducerea REVISAL (Registrul General de Evideță a Salariaților) a schimbat modul în care este ținută evidența activității profesionale a angajaților din România. Cu această ocazie, carnetele de muncă fizice au fost scoate din uz. Angajații au avut obligația să le închidă și să le restituie angajaților, însă există cazuri în care acestea nu au mai ajuns la posesori.

REVISAL este noul „carnet de muncă”

Carnetele de muncă ce nu au fost ridicate de titular au fost arhivate sau predate la ITM și fi recuperat direct de către titular. În cazuri speciale, de o persoană împuternicită prin procură de la notar sau de către moștenitori. Pentru a recupera cartea de muncă sunt necesare următoarele documente: actul de identitate în original, procură notarială sau acte de mostenire (dacă este cazul) și o cerere-tip, care se completează la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM).

„Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanța judecătorească competentă să soluționeze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existența raporturilor de muncă”, prevede Codul muncii.

Carnetul de muncă este un document esențial pentru cei care urmează să iasă la pensie, dar și pentru recalcularea pensie. În baza acestuia se dovedește stagiul de cotizare realizat înainte de data de 1 aprilie 2001. Cu alte cuvinte, carnetul de muncă este principala modalitate de a face dovada vechimii în muncă pentru cei care doresc să iasă la pensie.

ITM București deține peste 30.000 de carnete de muncă, în timp ce în Bacău sunt peste 14.000 de carnete care aștept să fie ridicate de titulari. Șituația se prezintă similar și la ITM Constanța, Iași, Hunedoara, Prahova, Caraș-Severin, Ilfov și Argeș.

Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027

Cât îți permite legea să mai muncești după ce ieși la pensie. Angajatorul este obligat să accepte

 

