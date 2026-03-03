Acasă » Știri » Elevii români care au rămas blocați în Orientul Mijlociu primesc absențe la școală. Care este motivul, deși ei vor să intre online

De: Iancu Tatiana 03/03/2026 | 16:15
Când intră elevii în vacanță în februarie 2026 /Foto: Pixabay

În unele școli din trei județe din România, în această săptămână au lipsit din bănci peste 100 de elevi. În urma atacurilor SUA și ale Israelului asupra Iranului, mai multe cadre didactice și elevi au rămas în Orientul Mijlociu și nu au putut reveni în țară. Membrii instituțiilor școlare au mers în Dubai, acolo unde au petrecut vacanța de schi, iar din cauza anulării zborurilor, nu au putut ajunge la timp în țară.

După ce în Dubai au fost interceptate rachete și drone iraniene, iar în unele locuri s-au produs incendii, companiile aeriene au suspendat zborurile. În acest fel, o parte dintre elevi și profesori au rămas mai mult decât trebuia în Emiratele Unite Arabe. În timp ce aceștia se adăposteau, în România, profesorii îi treceau absenți în cataloage.

Peste 100 de elevi au fost trecuți absenți în cataloagele școlilor din Suceava, Neamț și Vrancea. În primul județ, un număr de 75 de elevi sunt blocați în Orientul Mijlociu. Totuși, elevii vor să participe la ore și au solicitat ca acest lucru să se poată face online. În Neamț, în 17 școli lipsește un număr de 31 de elevi și 10 cadre didactice, care au rămas în Emiratele Arabe Unite, din cauza reprogramării zborurilor. Vrancea este cel de-al treilea județ în care 28 copii nu pot participa la ore.

O profesoară care se află cu elevii a transmis că aceștia se află în afara orcărui pericol, dar și că ei nu au fost spectatorii vreunui atac:

Consider necesar să fac o clarificare fermă: ceea ce s-a prezentat până acum în spațiul public nu corespunde realității. Noi nu am fost martorii niciunui bombardament și nu ne-am aflat într-o situație de pericol direct. Grupul este în siguranță, copiii sunt liniștiți și au toate cele necesare. Activitatea noastră se desfășoară în condiții normale, iar informațiile vehiculate care sugerează altceva sunt inexacte. Prioritatea mea rămâne siguranța elevilor și comunicarea responsabilă a faptelor reale, a spus Oana Nedelcu, cadrul didactic aflat cu elevii săi în vacanța de schi.

Situația din Dubai a luat pe nepregătite mai multe persoane din România, după ce SUA și Israel au lansat rachete în Iran. Guvernul României a contribuit la repatrierea românilor, însă din cauza interceptării pe teritoriu a obiectelor militare iraniene, transportul aerian a fost întrerupt.

Atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului s-au înmulțit: bilanțul victimelor este în creștere! Mai multe avioane americane s-au prăbușit

Vedetele din România care dețin apartamente în Dubai se tem de război: „Fiul meu a muncit 16 ore pe zi ca să achite ratele!”

