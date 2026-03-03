Acasă » Știri » Rețeta de tăiței de casă a Gabrielei Cristea. Ingredientele de care ai nevoie pentru o supă ca la mama acasă!

De: Denisa Crăciun 03/03/2026 | 16:57
Gabriela Cristea nu se ocupă doar de carieră. Ea gătește mereu tot felul de bunătăți și de fiecare dată împărtășește pe rețelele de socializare cum pregătește deliciile. De data aceasta ea a arătat cum face tăiței de casă.

Prezentatoarea TV Gabriela Cristea este și o bucătăreasă desăvârșită. Atunci când gătește le arată și fanilor pentru a fi o sursă de inspirație. Zilele trecute, celebra prezentatoare a arătat pe pagina sa de socializare cum pregătește tăiței de casă.

Gabriela a povestit celor care o urmăresc că vrea să facă o supă de pui. Ea a explicat care este secretul pe care îl are pentru a ieși cea mai bună supă. Aceasta a mărturisit că nu cumpără din comerț tăițeii, ba dimpotrivă îi face de una singură, iar asta face ca supa ei să fie mai gustoasă.

De ce ingrediente ai nevoie dacă vrei să faci tăiței de casă, conform rețetei Gabrielei Cristea

Supa de pui are un gust mai bun dacă ingredientele pe care le folosim sunt făcute acasă. Tăițeii de casă sunt un element important pentru supa de pui și cei mai potriviți pentru a-i folosi sunt cei făcuți de noi. Gabriela Cristea a dezvăluit care este rețeta sa. Ea a folosit pentru tăiței un ou, 70-80 de grame de făină și un praf de sare. Procesul este unul simplu, după cum explică ea. Tot ce trebuie să faci este să amesteci toate aceste ingrediente până când iese aluatul. Un secret pe care l-a mai dat pentru a ieși cei mai de succes tăiței este să punem făină inclusiv pe sucitor.

Am un pui la fiert pentru că vreau să fac o supă. De regulă fac supă cu găluște, dar de data asta fac o supă cu tăițel de casă. Mi-am făcut deja aluatul pentru tăițel. Vă spun că la un ou am pus 70-80 grame de făină, depinde cât de mare este oul, și un praf de sare. Amestecați totul bine și lăsați să se odihnească aluatul. Acum e momentul să îl întind. Trebuie să înfăinați blatul bine de tot înainte de a începe să întindeți, inclusiv sucitorul, a spus Gabriela Cristea, pe rețelele de socializare.

