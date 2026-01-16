Cum va arăta viitoarea casă a Gabrielei Cristea din Italia. Vedeta a renunțat la ideea de a renova conacul cumpărat

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregătesc să investească într-unul dintre proiectele lor de suflet: prima casă în Italia. Proiectele sunt în plină desfășurare, iar prezentatoarea TV le-a prezentat prietenilor indicii despre cum va arăta și cum va fi amenajată locuința.

În urmă cu doar câteva luni, îndrăgostiți iremediabil de frumusețea Italiei, Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat o casă în Abruzzo, o regiune din apropierea Romei. Deși inițial aveau de gând să consolideze clădirea cumpărată, planurile de acasă nu s-au potrivit cu cele din „târg”. Prin urmare, pentru că planurile de renovare a conacului implica mai multe riscuri și complicații, casa urmează să fie demolată, urmând ca în locul ei să ridice alta.

Cum va arăta casa Gabrielei Cristea din Italia

Nerăbdătoare să înceapă proiectul casei din Italia, Gabriela Cristea încearcă să își creeze o imagine despre cum va arăta locuința ei. Prin urmare, timpul liber îl folosește într-un mod constructiv: se documentează, caută idei și inovații despre cum i-ar plăcea să arate viitoarea locuință. Până acum, un lucru este cert: casa va fi ridicată pe o structură din lemn, va avea două dormitoare, living, bucătărie și o mică piscină.

„De 3 zile m-am făcut una cu canapeaua pentru ca mă documentez pentru noua căsuță din Italia pe care urmează să o construim. Daaaaa, ați citit bine… să o construim. Pe scurt, ne-am dat seama ca proiectul de renovare a conacului nostru din Abruzzo este unul care nu o să se termine prea curând și ar putea să dureze până la 3 ani (având experiență construcție casei noastre din Corbeanca)”, a spus Gabriela Cristea pe o rețea de socializare.

Până când se va decide la viitoarea echipă de arhitecți profesioniști cu care va lucra, cu ajutorul inteligenței artificiale, prezentatoarea TV s-a apucat singură de treabă și încercat o simulare a designului exterior al casei. Ce a ieșit? O reprezentație cât se poate de reală a caselor în stil italian: lux, rafinament, o paletă cromatică de culori inspirată din natură, dominând tonuri luminoase, simple dar bogate în texturi (piatră, lemn, ceramică) și multă vegetație.

”Drept urmare ne-am hotărât să construim pe terenul nostru o altă căsuță muuuult mai mică (2 dormitoare, living, bucătărie și o micuță piscinuta), pe structură ușoară din lemn, pentru ca ne dorim să ne bucurăm cât mai repede de achiziția noastră. Am făcut câteva simulări cu AI-ul si îmi place ce a ieșit (vă las și vouă două poze cu fața și spatele casei să-mi spuneți părerile voastre). Acum suntem în căutare a unei firme din România care face astfel de case și care ne poate construi imobilul…în Italia”, a scris Gabriela Cristea pe o rețea de socializare.

