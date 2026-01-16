Acasă » Știri » Cum va arăta viitoarea casă a Gabrielei Cristea din Italia. Vedeta a renunțat la ideea de a renova conacul cumpărat

Cum va arăta viitoarea casă a Gabrielei Cristea din Italia. Vedeta a renunțat la ideea de a renova conacul cumpărat

De: Irina Vlad 16/01/2026 | 06:40
Cum va arăta viitoarea casă a Gabrielei Cristea din Italia. Vedeta a renunțat la ideea de a renova conacul cumpărat
Cum va arăta viitoarea casă a Gabrielei Cristea din Italia?
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregătesc să investească într-unul dintre proiectele lor de suflet: prima casă în Italia. Proiectele sunt în plină desfășurare, iar prezentatoarea TV le-a prezentat prietenilor indicii despre cum va arăta și cum va fi amenajată locuința. 

În urmă cu doar câteva luni, îndrăgostiți iremediabil de frumusețea Italiei, Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au cumpărat o casă în Abruzzo, o regiune din apropierea Romei. Deși inițial aveau de gând să consolideze clădirea cumpărată, planurile de acasă nu s-au potrivit cu cele din „târg”. Prin urmare, pentru că planurile de renovare a conacului implica mai multe riscuri și complicații, casa urmează să fie demolată, urmând ca în locul ei să ridice alta.

Cum va arăta casa Gabrielei Cristea din Italia

Nerăbdătoare să înceapă proiectul casei din Italia, Gabriela Cristea încearcă să își creeze o imagine despre cum va arăta locuința ei. Prin urmare, timpul liber îl folosește într-un mod constructiv: se documentează, caută idei și inovații despre cum i-ar plăcea să arate viitoarea locuință. Până acum, un lucru este cert: casa va fi ridicată pe o structură din lemn, va avea două dormitoare, living, bucătărie și o mică piscină.

„De 3 zile m-am făcut una cu canapeaua pentru ca mă documentez pentru noua căsuță din Italia pe care urmează să o construim. Daaaaa, ați citit bine… să o construim. Pe scurt, ne-am dat seama ca proiectul de renovare a conacului nostru din Abruzzo este unul care nu o să se termine prea curând și ar putea să dureze până la 3 ani (având experiență construcție casei noastre din Corbeanca)”, a spus Gabriela Cristea pe o rețea de socializare.

Casa pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda au cumpărat-o în Italia / sursă foto: social media

Până când se va decide la viitoarea echipă de arhitecți profesioniști cu care va lucra, cu ajutorul inteligenței artificiale, prezentatoarea TV s-a apucat singură de treabă și încercat o simulare a designului exterior al casei. Ce a ieșit? O reprezentație cât se poate de reală a caselor în stil italian: lux, rafinament, o paletă cromatică de culori inspirată din natură, dominând tonuri luminoase, simple dar bogate în texturi (piatră, lemn, ceramică) și multă vegetație.

”Drept urmare ne-am hotărât să construim pe terenul nostru o altă căsuță muuuult mai mică (2 dormitoare, living, bucătărie și o micuță piscinuta), pe structură ușoară din lemn, pentru ca ne dorim să ne bucurăm cât mai repede de achiziția noastră.

Am făcut câteva simulări cu AI-ul si îmi place ce a ieșit (vă las și vouă două poze cu fața și spatele casei să-mi spuneți părerile voastre). Acum suntem în căutare a unei firme din România care face astfel de case și care ne poate construi imobilul…în Italia”,  a scris Gabriela Cristea pe o rețea de socializare.

Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția la TV?!

Cum au petrecut Tavi Clonda și Gabriela Cristea câteva ore fără copii. După mesele grele de sărbători, un moment ca-n tinerețe

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Știri
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, mamă și antreprenoare
Știri
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, mamă…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan,...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat
Adevarul
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
go4it.ro
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, ...
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, mamă și antreprenoare
Există fructe radioactive. Nu ca la Cernobîl, dar suficient cât să ne amuze
Există fructe radioactive. Nu ca la Cernobîl, dar suficient cât să ne amuze
Suma uriașă pe care o plătește Gică Hagi pentru încalzirea bazei sportive: „E exagerat. Doamne ...
Suma uriașă pe care o plătește Gică Hagi pentru încalzirea bazei sportive: „E exagerat. Doamne ferește!”
Chiar e „iarna secolului” în România. Ninge în martie și în aprilie în București, ...
Chiar e „iarna secolului” în România. Ninge în martie și în aprilie în București, potrivit meteorologilor
Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite
Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite
Vezi toate știrile
×