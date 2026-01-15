Acasă » Știri » Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția la TV?!

Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția la TV?!

De: Alina Drăgan 15/01/2026 | 16:47
Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția la TV?!
Gabriela Cristea, de nerecunoscut /Foto: Instagram
Gabriela Cristea a început noul an în forță. 2026 pare să aducă o altă energie pentru soția lui Tavi Clonda, iar asta a fost sesizat imediat și de fanii din mediul online. Aceștia au fost surprinși când au văzut-o. Gabriela Cristea a uimit cu silueta sa. A marcat o transformare vizibilă, iar internauții au reacționat imediat. Bruneta a slăbit enorm și a defilat în picioarele ei tonifiate.

Recent, Gabriela Cristea și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. După ce în trecut a primit mai multe critici, acum vedeta le dă peste nas cârcotașilor și le-a arătat noua ei siluetă. Fanii au fost uimiți să o vadă așa și au complimentat-o imediat.

Gabriela Cristea, de nerecunoscut

Anul 2026 a început în forță pentru Gabriela Cristea. Aceasta pare că a sărit peste mesele copioase de sărbători, iar acum a afișat o siluetă nouă, ce a luat prin surprindere pe toată lumea. Soția lui Tavi Clonda a dat jos multe kilograme, iar mulți vor acum să îi afle secretul.

Gabriela Cristea deja a început să se pregătească de vară, iar primul pas a fost o nouă garderobă. Așa că vedeta a mers la shopping și a vânat ținute vaporoase, de vară. Aceasta s-a filmat în cabina de probă și le-a arăta și urmăritorilor săi ținutele, însă atenția tuturor a căzut pe altceva.

Deși vedeta își prezenta hainele, ochii tuturor au căzute pe picioarele tonifiate și pe silueta suplă. Este evident că Gabriela Cristea a slăbit, iar internauții au felicitat-o pentru felul în care arată acum.

Gabriela Cristea, de nerecunoscut /Foto: Instagram

Așa cum spuneam, transformarea Gabrielei Cristea nu a trecut neobservată și mulți au fost cei care au felicitat-o pentru rezultatele obținute. Mai mult, noua siluetă a vedetei a dat naștere și la mai multe speculații. Unii fani au presupus că transformarea ei ar putea avea legătură cu o posibilă reîntoarcere în televiziune.

Însă, pentru moment, Gabriela Cristea nu a făcut nicio declarație în acest sens, așa că rămâne de văzut dacă vedeta plănuiește într-adevăr să revină pe micile ecrane. Momentan aceasta pare că se bucură din plin de timpul petrecut alături de familie și pare că toată această perioadă de pauză i-a priit de minune.

De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol

Ce-a putut să pățească Gabriela Cristea, după ce a fost la concertul lui Ricky Martin din Capitală: ”E o mare încălcare a dreptului meu la sănătate”

 

Foto: Instagram

