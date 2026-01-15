Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția la TV?!

Gabriela Cristea a început noul an în forță. 2026 pare să aducă o altă energie pentru soția lui Tavi Clonda, iar asta a fost sesizat imediat și de fanii din mediul online. Aceștia au fost surprinși când au văzut-o. Gabriela Cristea a uimit cu silueta sa. A marcat o transformare vizibilă, iar internauții au reacționat imediat. Bruneta a slăbit enorm și a defilat în picioarele ei tonifiate.

Recent, Gabriela Cristea și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. După ce în trecut a primit mai multe critici, acum vedeta le dă peste nas cârcotașilor și le-a arătat noua ei siluetă. Fanii au fost uimiți să o vadă așa și au complimentat-o imediat.

Gabriela Cristea, de nerecunoscut

Anul 2026 a început în forță pentru Gabriela Cristea. Aceasta pare că a sărit peste mesele copioase de sărbători, iar acum a afișat o siluetă nouă, ce a luat prin surprindere pe toată lumea. Soția lui Tavi Clonda a dat jos multe kilograme, iar mulți vor acum să îi afle secretul.

Gabriela Cristea deja a început să se pregătească de vară, iar primul pas a fost o nouă garderobă. Așa că vedeta a mers la shopping și a vânat ținute vaporoase, de vară. Aceasta s-a filmat în cabina de probă și le-a arăta și urmăritorilor săi ținutele, însă atenția tuturor a căzut pe altceva.

Deși vedeta își prezenta hainele, ochii tuturor au căzute pe picioarele tonifiate și pe silueta suplă. Este evident că Gabriela Cristea a slăbit, iar internauții au felicitat-o pentru felul în care arată acum.

Așa cum spuneam, transformarea Gabrielei Cristea nu a trecut neobservată și mulți au fost cei care au felicitat-o pentru rezultatele obținute. Mai mult, noua siluetă a vedetei a dat naștere și la mai multe speculații. Unii fani au presupus că transformarea ei ar putea avea legătură cu o posibilă reîntoarcere în televiziune.

Însă, pentru moment, Gabriela Cristea nu a făcut nicio declarație în acest sens, așa că rămâne de văzut dacă vedeta plănuiește într-adevăr să revină pe micile ecrane. Momentan aceasta pare că se bucură din plin de timpul petrecut alături de familie și pare că toată această perioadă de pauză i-a priit de minune.

Foto: Instagram