De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol

Gabriela Cristea a ținut să îi trimită lui Cătălin Măruță un mesaj de susținere. Prezentatorul se desparte după 18 ani de PRO TV. El va mai fi pe post până pe 6 februarie, apoi se va dedica altor proiecte. Gabriela Cristea susține că se regăsește în povestea lui, deoarece și ea a renunțat la emisiunea de la Antena Stars și nu a regretat nicio secundă.

Bruneta are convingerea că Măruță va putea petrece acum mai mult timp cu familia și își va putea organiza altfel timpul. Gabi Cristea crede că ea și Cătălin Măruță fac parte din generația care a muncit pe brânci pentru fiecare realizare, dar că totul are un preț. Este vorba despre timpul de calitate petrecut alături de familie și de cei dragi, bruneta insinuând că Măruță ar pleca de la PRO TV pentru a sta mai mult cu Andra și cei doi copii ai lor.

Gabriela Cristea, despre plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV

Cătălin Măruță a ținut să transmită un mesaj de suflet și să le mulțumească celor care i-au fost aproape după ce vestea că pleacă de la PRO TV a devenit publică. El susține că se gândește de ceva ani la acest pas. De asemenea, mărturisește că a primit mai multe oferte de job după ce lumea a aflat că, în curând, nu o să mai apară pe sticlă, la PRO TV.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră.

Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună.

E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta ).

Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională.

Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Până pe 6 februarie ne vedem la emisiune”, a transmis Cătălin Măruță, pe Facebook.

Gabri Cristea vrea la Măruță în platou, pentru ultima oară

Gabriela Cristea ar vrea să mai pășească pentru ultima oară în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Bruneta are convingerea că multe alte vedete ar vrea să îi urmeze exemplul și să se transforme în invitați, acum când această etapă a vieții lui se încheie.

„Cătălin, eu te înțeleg perfect și știu exact cum ai ajuns la această decizie. În urmă cu un an am făcut un pas similar și nu am regretat, am mai vorbit noi despre asta. Noi facem parte din generația care a muncit pe brânci pentru toate realizările și ne-am câștigat doar prin muncă fiecare bucățică din brand-ul personal. Îți doresc să reușești să te relaxezi și să petreci cat mai multe momente minunate alături de familia ta frumoasă. Tot ce pot să-ți spun din propria experiență este ca nu ai să muncești mai puțin ca până acum, doar o să poți să te organizezi mai bine pentru prioritățile tale. Succes îți doresc!

PS: mi-ar face mare plăcere să mai vin încă odată ca invitat la tine în emisiunea, înainte de final…dar cred ca asta își doresc toți cei care au trecut pragul emisiunii tale”, spune Gabi Cristea.

