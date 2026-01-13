Acasă » Știri » CEO-ul Pro TV confirmă înlăturarea lui Cătălin Măruță! Cesnavicius: ”A fost un format unic”

CEO-ul Pro TV confirmă înlăturarea lui Cătălin Măruță! Cesnavicius: ”A fost un format unic”

De: Denisa Iordache 13/01/2026 | 10:03
CEO-ul Pro TV confirmă înlăturarea lui Cătălin Măruță! Cesnavicius: ”A fost un format unic”
CEO-ul Pro TV confirmă înlăturarea lui Cătălin Măruță

Zvonurile au fost confirmate! Aleksandras Cesnaviciul, șeful Pro TV a transmis primul mesaj despre plecarea lui Cătălin Măruță și finalul emisiunii „La Măruță”. Toate detaliile în articol.

Emisiunea „La Măruță” a debutat în urmă cu 18 ani, după ce Cătălin Măruță a părăsit Televiziunea Română și s-a alăturat postului Pro TV. Celebrul prezentator a reușit pe parcursul timpului să facă performanță la postul din Pache, însă în ultimii ani situația nu a mai fost tocmai roz. CANCAN.RO dezvăluia la începutul anului 2025 că audiențele scăzute au fost intens discutate și au devenit o mare problemă pentru boșii televiziunii.

CEO-ul Pro TV confirmă înlăturarea lui Cătălin Măruță

Ei bine, vestea care a șocat pe toată lumea a venit: Cătălin Măruță a încheiat colaborarea cu Pro TV, iar emisiunea care l-a consacrat nu va mai exista. Șeful Pro Tv a vorbit despre perioada de colaborare cu prezentatorul TV și a confirmat ruptura de acesta:

„La Măruţă a fost un format unic pe piaţa de televiziune din România şi o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei şi lui Cătălin Măruţă pentru contribuţia lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluţie naturală, parte a unei transformări mai ample de conţinut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

CITEȘTE ȘI:

Cum l-au „executat” șefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță. Manevra din spatele concedierii

Ce face Florin Prunea noaptea la Desafio, când ceilalți dorm? Colegi sunt disperați: ”M-ai rupt”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte operații estetice are Carmen Șerban, de fapt. Este de nerecunoscut: „Parcă ai întinerit cu 20 de ani!”
Știri
Câte operații estetice are Carmen Șerban, de fapt. Este de nerecunoscut: „Parcă ai întinerit cu 20 de ani!”
Ce va face Cătălin Măruță, după ce a fost dat afară de Pro TV? Soțul Andrei a făcut anunțul
Știri
Ce va face Cătălin Măruță, după ce a fost dat afară de Pro TV? Soțul Andrei a făcut…
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în...
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Gandul.ro
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin,...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
go4it.ro
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Gandul.ro
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte operații estetice are Carmen Șerban, de fapt. Este de nerecunoscut: „Parcă ai întinerit cu ...
Câte operații estetice are Carmen Șerban, de fapt. Este de nerecunoscut: „Parcă ai întinerit cu 20 de ani!”
Ce va face Cătălin Măruță, după ce a fost dat afară de Pro TV? Soțul Andrei a făcut anunțul
Ce va face Cătălin Măruță, după ce a fost dat afară de Pro TV? Soțul Andrei a făcut anunțul
Salariile mici din România. Domeniile unde munca abia se mai plătește
Salariile mici din România. Domeniile unde munca abia se mai plătește
Pe ce nivel trebuie sa setezi caloriferul in casă, de fapt. Greșeala care crește consumul de energie
Pe ce nivel trebuie sa setezi caloriferul in casă, de fapt. Greșeala care crește consumul de energie
Gestul aparent inofensiv care îți poate dubla riscul de AVC. Majoritatea românilor îl fac fără ...
Gestul aparent inofensiv care îți poate dubla riscul de AVC. Majoritatea românilor îl fac fără să știe
După ce a rupt prietenia cu CRBL, Oase s-a certat și cu Cătălin Rizea, la Power Couple. Cum l-a trădat
După ce a rupt prietenia cu CRBL, Oase s-a certat și cu Cătălin Rizea, la Power Couple. Cum l-a trădat
Vezi toate știrile
×