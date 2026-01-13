CEO-ul Pro TV confirmă înlăturarea lui Cătălin Măruță! Cesnavicius: ”A fost un format unic”

Zvonurile au fost confirmate! Aleksandras Cesnaviciul, șeful Pro TV a transmis primul mesaj despre plecarea lui Cătălin Măruță și finalul emisiunii „La Măruță”. Toate detaliile în articol.

Emisiunea „La Măruță” a debutat în urmă cu 18 ani, după ce Cătălin Măruță a părăsit Televiziunea Română și s-a alăturat postului Pro TV. Celebrul prezentator a reușit pe parcursul timpului să facă performanță la postul din Pache, însă în ultimii ani situația nu a mai fost tocmai roz. CANCAN.RO dezvăluia la începutul anului 2025 că audiențele scăzute au fost intens discutate și au devenit o mare problemă pentru boșii televiziunii.

CEO-ul Pro TV confirmă înlăturarea lui Cătălin Măruță

Ei bine, vestea care a șocat pe toată lumea a venit: Cătălin Măruță a încheiat colaborarea cu Pro TV, iar emisiunea care l-a consacrat nu va mai exista. Șeful Pro Tv a vorbit despre perioada de colaborare cu prezentatorul TV și a confirmat ruptura de acesta:

„La Măruţă a fost un format unic pe piaţa de televiziune din România şi o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei şi lui Cătălin Măruţă pentru contribuţia lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluţie naturală, parte a unei transformări mai ample de conţinut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

