De: Andreea Stăncescu 13/01/2026 | 08:37
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Ce a făcut Cătălin Măruță după decizia de la PRO TV / Sursa foto: Facebook

După aproape două decenii de prezență constantă pe micile ecrane, emisiunea „La Măruță” se pregătește să iasă din grila PRO TV. Postul TV va opri difuzarea show-ului pe 6 februarie 2026, decizia fiind luată în principal din cauza scăderii ratingului, într-un context în care obiceiurile de consum media s-au schimbat semnificativ. Ce a făcut prezentatorul după primirea veștii și cum a ales să își petreacă acel moment. Cu cine a petrecut timpul.

În ciuda longevității și a notorietății de care s-a bucurat, formatul nu mai reușește să atragă suficient public pentru a rămâne competitiv într-o piață tot mai orientată spre mediul online. Astfel, PRO TV își regândește strategia de conținut, încercând să se adapteze atât cerințelor telespectatorilor clasici, cât și celor care preferă platformele digitale.

Pentru Cătălin Măruță, încheierea emisiunii marchează finalul unei etape importante din cariera sa, dar și începutul uneia noi. După 18 ani în care a fost zilnic în fața publicului, prezentatorul intenționează să se concentreze pe proiecte din zona online și pe dezvoltarea unor formate noi, pe care nu a avut până acum timpul necesar să le exploreze.

Ce a făcut Cătălin Măruță

În ziua în care a aflat că emisiunea sa se va încheia după 18 ani de difuzare, Cătălin Măruță a ales să iasă la o plimbare în parc alături de Cosmin Seleși și de Radu Ciucă, colegul său din emisiune. Cei trei au mers aproximativ cinci kilometri, în ciuda unui ger năprasnic, povestind ulterior că frigul a fost atât de intens încât le-a înghețat inclusiv barba pe parcursul plimbării.

Cătălin Măruță. I-am scos pe băieții mei la plimbare. Ia uite aici, a înghețat barba, a înghețat barba. Zi bă, Cosminelule, din Thailanda, cum e?

Cosmin Seleși: E super. A înghețat barba. Sașut, salut, ce cald de afară! (…) Avem health coach. Cum trebuie să respirăm?

Cătălin Măruță: Până acum fac cu ei militărie, dar nu mă ascultă ăștia. Hai, băieți, înspirăm, expirăm. Nu mă ascultă, dar fac din ei oameni serioși. Hai, câți kilometri avem până acum?

Cosmin Seleși: Cinci kilometri, uite aici. cinci kilometri, o oră și șase minute.

Cătălin Măruță: Haideți, mișcare. Unii aleargă, noi mergem, trebuie să schimbăm.

