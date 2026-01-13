Acasă » Știri » Survivor, anulat de Antena 1?! Cum i-a „lucrat” Pro TV

Survivor, anulat de Antena 1?! Cum i-a „lucrat” Pro TV

De: roxana tudorescu 13/01/2026 | 07:42
Survivor, anulat de Antena 1?! Cum i-a lucrat Pro TV
Survivor, anulat de Antena 1?!

Emisiunea Survivor este pe ducă? Nu o spunem noi, ci audiențele! Antena 1 nu are succesul la care s-a așteptat, iar acest lucru poate duce la un final mai rapid decât ne-am fi gândit. Toate detaliile în articol.

Survivor România, competiția momentului, a început pe data de 9 ianuarie și a promis să vină cu forțe proaspete și momente care vor ține publicul lipit de micile ecrane. Lucrurile nu au stat chiar așa, ba dimpotrivă.

Survivor, anulat de Antena 1?!

După cum puteți vedea în imaginile atașate mai jos, audiențele pentru vineri – premiera și sâmbătă nu sunt cele mai fericite. Mai mult, concurența de la care au „furat” formatul emisiunii Survivor, Pro TV, a reușit să bată Antena 1 cu serialul „Las Fierbinți” și filme artistice.

Audiență vineri - sâmbătă
Audiență vineri – sâmbătă

Se pare că acest format nu mai este la fel de apreciat de public, iar decizia Pro TV de a renunța la show a fost una inspirată.

Nici ziua de duminică nu a venit cu mai multă audiență pentru Antena 1, iar dacă primele ediții, cele în care majoritatea oamenilor sunt curioși să vadă concurenții și probele, nu au reușit să rupă…sunt șanse foarte mari ca lucrurile să continue în același fel. Acum e destul de clar de ce Pro TV a ales să renunțe la acest format. Mai ales că dacă ne aducem aminte de vremea în care trustul din Pache a avut show-ul, cifra audiențelor stătea la fel de prost, motiv pentru care la vremea aceea, boșii alegeau să mute emisiunea de la ora 20:00 la ora 23:00, că oricum nu făcea numere și nu avea rost să ocupe grila cu ea.

audiență duminică
audiență duminică

Acestea fiind spuse, numerele arată că primul sezon de Survivor la Antena 1 ar putea fi și ultimul. Rămâne de văzut cine o să preia după formatul, asta pentru că Pro sau Kanal D sigur nu se mai bagă!

CITEȘTE ȘI:

Cum l-au „executat” șefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță. Manevra din spatele concedierii

Iustin HVNDS, primele declarații după eliminarea de la Survivor 2026. Ce l-a scos din lupta pentru 100.000 de euro

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce face Florin Prunea noaptea la Desafio, când ceilalți dorm? Colegi sunt disperați: ”M-ai rupt”
Știri
Ce face Florin Prunea noaptea la Desafio, când ceilalți dorm? Colegi sunt disperați: ”M-ai rupt”
Cravata strânsă și creierul tău: ce spune știința despre un accesoriu clasic
Știri
Cravata strânsă și creierul tău: ce spune știința despre un accesoriu clasic
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui...
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Gandul.ro
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima dată: ce combinație inedită a inventat. „De atunci îmi cere zilnic”
Adevarul
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi 24
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților de la Kiev
go4it.ro
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților...
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Gandul.ro
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce face Florin Prunea noaptea la Desafio, când ceilalți dorm? Colegi sunt disperați: ”M-ai rupt”
Ce face Florin Prunea noaptea la Desafio, când ceilalți dorm? Colegi sunt disperați: ”M-ai rupt”
Cravata strânsă și creierul tău: ce spune știința despre un accesoriu clasic
Cravata strânsă și creierul tău: ce spune știința despre un accesoriu clasic
Test IQ | Corectează ecuația 6 – 61 = 5. Puțini reușesc, dacă mută un singur băț de chibrit
Test IQ | Corectează ecuația 6 – 61 = 5. Puțini reușesc, dacă mută un singur băț de chibrit
Cum a reacționat Alin Oprea după ce a văzut-o pe fosta soție arătând semne obscene bărbaților, ...
Cum a reacționat Alin Oprea după ce a văzut-o pe fosta soție arătând semne obscene bărbaților, la Survivor de la Antena 1
Matt Damon a ajuns la aceeași greutate pe care o avea în liceu. La ce aliment a renunțat actorul
Matt Damon a ajuns la aceeași greutate pe care o avea în liceu. La ce aliment a renunțat actorul
Limoncello Tiramisù, amore mio! Desertul solar al Italiei, spus pe limba inimii de Pasta Queen
Limoncello Tiramisù, amore mio! Desertul solar al Italiei, spus pe limba inimii de Pasta Queen
Vezi toate știrile
×