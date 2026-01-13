Survivor, anulat de Antena 1?! Cum i-a „lucrat” Pro TV

Emisiunea Survivor este pe ducă? Nu o spunem noi, ci audiențele! Antena 1 nu are succesul la care s-a așteptat, iar acest lucru poate duce la un final mai rapid decât ne-am fi gândit. Toate detaliile în articol.

Survivor România, competiția momentului, a început pe data de 9 ianuarie și a promis să vină cu forțe proaspete și momente care vor ține publicul lipit de micile ecrane. Lucrurile nu au stat chiar așa, ba dimpotrivă.

Survivor, anulat de Antena 1?!

După cum puteți vedea în imaginile atașate mai jos, audiențele pentru vineri – premiera și sâmbătă nu sunt cele mai fericite. Mai mult, concurența de la care au „furat” formatul emisiunii Survivor, Pro TV, a reușit să bată Antena 1 cu serialul „Las Fierbinți” și filme artistice.

Se pare că acest format nu mai este la fel de apreciat de public, iar decizia Pro TV de a renunța la show a fost una inspirată.

Nici ziua de duminică nu a venit cu mai multă audiență pentru Antena 1, iar dacă primele ediții, cele în care majoritatea oamenilor sunt curioși să vadă concurenții și probele, nu au reușit să rupă…sunt șanse foarte mari ca lucrurile să continue în același fel. Acum e destul de clar de ce Pro TV a ales să renunțe la acest format. Mai ales că dacă ne aducem aminte de vremea în care trustul din Pache a avut show-ul, cifra audiențelor stătea la fel de prost, motiv pentru care la vremea aceea, boșii alegeau să mute emisiunea de la ora 20:00 la ora 23:00, că oricum nu făcea numere și nu avea rost să ocupe grila cu ea.

Acestea fiind spuse, numerele arată că primul sezon de Survivor la Antena 1 ar putea fi și ultimul. Rămâne de văzut cine o să preia după formatul, asta pentru că Pro sau Kanal D sigur nu se mai bagă!

