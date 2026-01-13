Acasă » Exclusiv » Bella Santiago intervine după scandalul care a făcut valuri la Survivor 2026: “Nicu trăiește lucrurile intens”

De: Georgiana Ionita 13/01/2026 | 05:50
Scandal în echipa Războinicilor de la Survivor România! Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, a fost protagonistul unui moment tensionat, după ce a avut un schimb de replici dure cu Iulia Istrate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bella Santiago rupe tăcerea și spune ce a simțit când și-a văzut soțul certându-se la TV, dar și care este, de fapt, adevărul despre impulsivitatea lui.

La scurt timp după o victorie care ar fi trebuit să fie motiv de bucurie, Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, a fost implicat într-un schimb dur de replici cu o coechipieră, Iulia Istrate. Totul a pornit după ce concurentul a spus că a ales „cei mai buni jucători” la o probă, iar Iulia l-a acuzat că o subestimează.

Discuția a degenerat rapid, cei doi ajungând să țipe unul la celălalt și să-și arunce cuvinte grele. Nicu a folosit chiar un termen jignitor la adresa coechipierei, pe care a numit-o „nebuno”, însă și-a cerut iertare imediat. De cealaltă parte, Iulia a declarat că nu va reuși niciodată să se înțeleagă cu el, pentru că sunt „la fel de vulcanici și impulsivi”.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bella Santiago rupe tăcerea și spune ce a simțit când și-a văzut soțul într-un asemenea moment tensionat și care este, de fapt, adevărul despre impulsivitatea lui.

„De acasă, un conflict pare întotdeauna mai mare decât este în realitate”

CANCAN.RO: Bănuiesc că ai văzut imaginile cu acea discuție aprinsă pe care soțul tău a avut-o cu Iulia, coechipiera sa. Cum ai văzut tu, de acasă, tot conflictul?

Bella Santiago: Am văzut imaginile și, sincer, nu le-am privit cu ușurință. De acasă, un conflict pare întotdeauna mai mare decât este în realitate, mai ales când știi cât de mult se acumulează acolo: oboseală, foame, presiune, dor de cei de acasă. Toate acestea pot scoate la suprafață reacții pe care, în viața de zi cu zi, nu le face acasă.

CANCAN.RO: Nicu a avut o scăpare, în care a numit-o „nebuno” pe Iulia, însă și-a cerut iertare imediat. Cum ai privit acel moment?

Bella Santiago: Este adevărat, Nicu a avut o scăpare și a folosit un cuvânt ”nebuno”. Important pentru mine este că și-a dat seama imediat și și-a cerut iertare. Asta spune multe despre el.

„Este pasional, dar nu este un om rău”

CANCAN.RO: Cunoscându-l atât de bine pe Nicu, ce spui despre descrierea pe care i-a făcut-o Iulia, aceea că ar fi vulcanic și impulsiv?

Bella Santiago: Legat de descrierea Iuliei, da, Nicu este un om pasional. Trăiește lucrurile intens, se implică total și uneori reacționează pe loc. Dar nu este un om rău sau conflictual. Dimpotrivă, are un fond bun, este corect și, mai ales, capabil să-și recunoască greșelile. Diferența dintre impulsivitate și lipsă de caracter este uriașă, iar el nu trece acea linie.

CANCAN.RO: Cum se simte competiția din fața televizorului? Cât de greu este să-l vezi departe, în situații grele, și ce i-ai spune dacă ai fi lângă el?

Bella Santiago: Competiția, văzută din fața televizorului, este poate chiar mai grea. Neputința de a fi lângă omul tău, de a-l încuraja sau de a-l liniști într-un moment dificil apasă enorm.

Dacă aș fi lângă el, i-aș spune să respire, să aibă încredere în cine este și să nu uite că oamenii care îl cunosc cu adevărat știu ce fel de om este. Și, mai ales, că îl așteptăm acasă și suntem mândri de el, cu tot cu momentele lui mai grele.

