Anul care i-a dat complet viața peste cap! Cristina Cioran: „Mai e loc de încă cinci copii”

Cristina Cioran rupe tăcerea despre anul care i-a dat viața peste cap. Deși 2025 i-a adus una dintre cele mai mari bucurii, nașterea lui Max, realitatea din spatele zâmbetului a fost una dureroasă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actrița vorbește despre arestarea tatălui copiilor, fricile de mamă și cea mai mare speranță pentru 2026.

Cristina Cioran începe noul an cu mai multă liniște, dar și cu o maturitate emoțională dobândită prin încercări grele. Mamă a doi copii, actrița recunoaște că a trăit, poate, unul dintre cei mai contrastanți ani din viața ei: de la fericirea absolută a nașterii lui Max, la șocul arestării tatălui copiilor și lupta zilnică pentru echilibru. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cristina vorbește despre sacrificii, credință, puterea de a merge mai departe și speranța unei „minuni” în anul care care tocmai a început.

2025, anul care i-a dat viața peste cap Cristinei Cioran

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine?

Cristina Cioran: 2025 a fost extraordinar pentru mine. A fost un an extraordinar. Extraordinar pentru că a fost nemaipomenit de frumos, dar pe alocuri au fost și momente extrem de dificile, extrem de grele. Momente care ne-au dat viața peste cap. Momente care, cumva, ne-au arătat cât de mici suntem și slabi și cât de infimi în tumultul acesta de evenimente. Dacă ianuarie a fost o lună foarte liniștită, foarte caldă, foarte calmă, cu așteptarea venirii pe lumea lui a lui Max, și februarie 14 a fost ziua când el a venit pe lume. Pe 2o ceva, nu mai știu cât, a fost ziua când l-a putut vedea și tatăl lui. O zi foarte importantă. O zi minunată, aș putea spune, că, uite, copilașul acesta are doi părinți care s-au iertat reciproc și care au decis să meargă mai departe.

A fost și revederea cu Ema cu tată lor. Au fost câteva zile, au fost patru sau cinci zile foarte frumoase cu familia. Cumva, a fost un moment în care am căutat reîntoarcerea pe un făgaș. Reîntoarcerea pe un traseu. Nu din punct de vedere personal, emoțional, al meu, în privința lui, ci mai ales pentru copii. Dacă 2024 a fost un an cu de toate, cu certuri, cu scandaluri, cu tribunale, a fost prima oară când am intrat într-o sală de tribunal, mai ales parte într-un proces, a fost ceva absolut sinistru. După care a venit această veste minunată a sarcinii, după care a urmat iertare și multă liniște, ceea ce a fost minunat, dar și îngrijorare, pentru că, fiind o sarcină cu risc, poți să înțelegi.

A venit anunțul din decembrie, când am anunțat pe toată lumea că sunt însărcinată, răspunsul a fost extraordinar de bun și de frumos. Și au venit sărbătorile de iarnă, care au fost nemaipomenite, după care a început anul 2025, care pentru mine a fost nemaipomenit de frumos și pentru copiii mei. Suntem sănătoși, suntem fericiți, suntem bine.

Spuneam de părțile mai puțin plăcute: în martie, tatăl copiilor a fost arestat și i s-a întentat un proces, încă este acel proces. Un moment foarte dificil pentru familie, un moment foarte dificil pentru Emma. Iarăși a dispărut tatăl ei.

„Maternitatea e menirea mea”

CANCAN.RO: Care sunt primele lucruri pe care plănuiesti sa le faci la începutul anului?

Cristina Cioran: În primul rând am început anul cu liniște, desigur. Toată casa dormea, a fost foarte frumos pentru că eu am depășit perioada petrecerilor și sunt foarte fericită că am depășit această perioadă. Îmi place liniștea, îmi place să dorm, îmi place să ascult muzică, îmi place să văd filme. Revelionul, trecerea dintre ani, a fost exact așa cum îmi place mie acum. În liniște, m-am uitat la un film frumos, am ciocnit eu cu mine însămi un pahar. N-am mai ținut cont, în schimb, de nicio superstiție, ceea ce sper să fie de bine.

Ce plănuiesc să fac la începutul acestui an? În primul rând că am învățat că orice plan aș face, îl fac degeaba, pentru că planul este deja făcut. Așadar voi încerca să fiu mai înțelegătoare, să accept mai repede și mai ușor lucrurile care se întâmplă, să înțeleg că nimic nu este întâmplător, de fapt, și să accept cu răbdare că lucrurile vor fi bune.

CANCAN.RO: Cum arată viața ta acum, în rolul de mamă a doi copii? Cum gestionezi timpul, energia, resursele?

Cristina Cioran: Mămică este minunat să fii și, dacă i se pare cuiva clișeu, greșește. Este cel mai frumos lucru de pe pământ și este menirea pe care o avem. Este potriveala perfectă. Am așa o strângere de inimă că nu am făcut copii poate la tinerețe, dar poate că nu înțelegeam potriveala asta perfectă, deși dintotdeauna mi-am dorit copii și dintotdeauna am căutat să mă apropii cât mai mult de copii.

Nu e ușor. E foarte frumos, dar ușor nu este, pentru că mă împart cumva între cei doi. Încerc să păstrez relația cu Emma, care e foarte importantă, în așa fel încât să ne ținem totuși aproape și de bebeluș, de care mama are grijă în principal. Bine, și eu, dar ea, am zis așa ca o glumă că este, de fapt, bebelușul ei (nr. râde). Pentru că eu trebuie să fiu cu Emma foarte mult, mai ales seara, noaptea, că ea simte că are nevoie de mine încă. Mă descurc și cu timpul, și cu energia. Am resurse o grămadă. Într-adevăr, culci unul, se trezește celălalt. Da, e adevărat că te dă un pic peste cap, dar până la urmă se poate. Mai e loc de încă cinci copii, ca să zic așa. Adică se poate, asta e clar.

CANCAN.RO: Cum se inteleg cei mici si cum reușești să gestionezi eventualele gelozii sau sa iti imparti in mod egal atentia?

Cristina Cioran: Max este leșinat după Emma, deci o caută cu privirea non-stop. O adoră. Și Emma îl iubește foarte mult, doar că Emma este un pic geloasă încă. Încă este teribil de geloasă și încearcă să se obișnuiască cu prezența lui și cu faptul că trebuie să mă împartă. Dar, ușor-ușor, mergem către bine. E greu să împarți în mod egal atenția, de aceea, slavă Domnului, că o am pe mama îngeraș, care suplinește prezența.

CANCAN.RO: Pe plan profesional, ce planuri sau direcții ai pentru perioada următoare? Si din nou, te intreb, cum faci fata cu atatea responsabilitati.

Cristina Cioran: Pe plan profesional, am un minunat eveniment, Bucharest International Ballet Gala – Frumos Infinit , care va avea loc pe 5 martie 2026, la Sala Palatului, și marchează 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Spectacolul reinterpretează universul brâncușian prin dans, cu momente coregrafice inspirate de lucrări-emblemă precum Pasărea Măiastră, Coloana fără Sfârșit sau Sărutul. Evenimentul propune o experiență vizuală și emoțională despre esență, lumină și spiritualitate, cu participarea specială a actorului Marius Bodochi.

În rest, fac ce-mi place. Sunt foarte fericită că îmi continui seria de emisiuni, de întâlniri cu locuri, oameni, gusturi. Dobrogea cu gust se numește emisiunea, care se difuzează la Antena 3 Constanța. Mai am planuri, dar le iau pe rând, pentru că nu-mi place să fac prea multe lucruri în același timp. Așa sunt eu formată, vreau să mă concentrez foarte bine pe ceea ce fac.

„Viața merge mai departe și fiecare zi e un miracol”

CANCAN.RO: Cum este relația ta cu tatăl copiilor în acest moment?

Cristina Cioran: El este arestat în continuare, preventiv. Este în proces. Nu discut datele procesului, pentru că nu ar fi fair și ok pentru nimeni. Cert este că va mai sta acolo o perioadă. Vorbim la telefon, au fost și câteva apeluri video ca să vadă copiii. Îmi doresc foarte mult ca această perioadă a încarcerării sale să se termine, ca să poată fi prezent în viața copiilor.

Atunci când am aflat că sunt însărcinată, a fost și pentru el o revelație, dar și pentru mine. Am realizat importanța ambilor părinți în viețile copiilor. Nu că n-aș fi știut, dar parcă mai mult s-a înțeles atunci, și de către mine, și de către el.

CANCAN.RO: Care este cea mai mare dorință a ta pentru 2026?

Cristina Cioran: Cred că asta este și cea mai mare dorință pentru anul 2026: să se întâmple o minune și Emma și Max să-și poată avea înapoi tatăl. Nu se știe niciodată ce se mai întâmplă. Fiecare trebuie să-și plătească greșelile și sunt convinsă că sistemul judiciar va face dreptate așa cum trebuie.

Până una-alta însă, Emma crește fără tată, iar Max abia dacă l-a văzut de câteva ori, dar era foarte mic, nu se pune. Nu mi-am imaginat că va fi așa. În niciun caz. Am crezut că nașterea lui Max a șters toate necazurile. Venirea lui a șters cumva toate vinele, toate greșelile și toate vinovățiile, dar nu a fost așa. Se pare că mai sunt lucruri care trebuiesc plătite. Sper din suflet să se termine acest vis urât, dar, până una-alta, treaba mea este să am grijă de copii.

Viața merge mai departe. Fie că vrem, fie că nu vrem, viața merge mai departe și cu regretele nu rezolvăm nimic. Din contră, trebuie să te ridici de jos, să te scuturi bine și să o iei de la capăt. Cu toții am fost și jos, și sus la un moment dat în viețile noastre. Știu cum e să fii și sus, știu cum e să fii și jos. Se poate trăi și la mijloc, dar eu m-am ridicat, m-am scuturat și o iau de la capăt.

Nu e nicio problemă, nu mă descurajează. Da, mă întristează din anumite motive, dar nu mă descurajează, pentru că am o treabă, o menire pe pământ și, dacă aș mai putea, aș mai face copii. Este un miracol. Hai să nu fim egoiști. Hai să nu spunem că ne pasă doar de noi. Să aduci pe lume un copil este o minune de la Dumnezeu. Și așa cum, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit aceste două minuni, doresc tuturor un an nou bun și le doresc să aibă revelații. Că lucrurile importante sunt fix lângă noi. Doar trebuie să le privim cu ochii larg deschiși.

