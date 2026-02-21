Concurentul de la Power Couple nu a știut cu ce să-i mai intre în grații iubitei. I-a luat parfum și flori, dar ea tot îmbufnată a rămas

Andrei Niculae și Claudia Cârjan, apariție ca-n filmele romantice: parfum scump, flori colorate și un gest cavaleresc, ratat în ultima secundă. Cei doi porumbei au fost surprinși în mall-ul Băneasa, acolo unde erau în mijlocul unei sesiuni intense de shopping. CANCAN.RO a fost pe urmele îndrăgostiților și avem toate informațiile despre escapada acestora.

Andrei Niculae și Claudia Cârjan au fost surprinși la mall-ul bogaților din București într-o ipostază care a atras instant toate privirile. Cei doi au fost luați în vizor de CANCAN.RO în timp ce petreceau timp de calitate împreună. Concurenții Power Couple nu s-au uitat la bani și au scos sume mari din portofel. Spunem asta pentru că au fost surprinși cu punguțe elegante de la Tom Ford. Coincidență sau cadouri alese împreună? Amândoi aveau același logo imprimat discret pe sacoșe, semn că vizita nu a fost una „de vitrină”. Poate Andrei a decis să îi facă frumoasei lui iubite un cadou extravagant și nu s-a mai uitat la preț. Cu toții știm că mirosul este unul dintre cele mai puternice „declanșatoare” de amintiri legate de o persoană.

Gest romantic din partea lui Andrei Niculae

Dacă pungile de parfum au atras atenția, adevărata piesă de rezistență a fost buchetul spectaculos de lalele galbene și mov pe care Claudia îl ținea strâns în brațe. Un detaliu romantic care a schimbat complet dinamica apariției lor. A fost un gest spontan sau parte dintr-un plan mai amplu? Cert este că buchetul nu părea cumpărat la întâmplare.

Pe holurile mall-ului, cuplul îndrăzneț a făcut parada modei. Cei doi par un fel de Yin și Yang pentru că au stiluri comlplet diferite. Andrei purta o jachetă verde smarald de la cunoscutul brand de haine al lui Deliric cu un mesaj clar pe spate ” THE HAZY CLUB”. În rest, a ales o ținută simplă, haine oversize negre și bocanci în picioare. În timp ce iubita lui, arăta ca o doamna rafinată. Claudiei nu i-a lipsit de pe umăr geanta de designer și paltonul maro de lână. Chiar dacă vremea este capricioasă, tânăra a vrut să își impresioneze iubitul cu o fustiță cam scurtă.

Pe toată durata plimbării, CANCAN.RO nu a observat nici urmă de zâmbete pe chipurile celor doi. Andrei și Claudia au mers dar unul lângă altul și nu au existat apropieri, nici măcar o prindere de mână. Chiar dacă domnul nostru și-a răsfățat partenera cu cadouri, aceasta nu a mimat nimic. Mai mult decât atât, cei doi păreau distrași și preferau telefoanele în locul companiei celuilalt.

Ajunși afară, în frig, cei doi au mai zăbovit câteva clipe. Claudia și-a ignorat din nou partenerul și a început să vorbească la telefon. La un moment dat, Andrei și-a aprins o țigară și a privit în jur, în timp ce așteptau Uberul comandat. Nici afară, nu au fost surprinși în ipostaze mai tandre, dar poate nu își mai arată la fel de mult afecțiunea după 6 ani de relație.

Când mașina a ajuns, Andrei a făcut un gest demn de manualul bunelor maniere: s-a dus direct să-i deschidă portiera Claudiei. Un moment cavaleresc, rar întâlnit în peisajul grăbit al zilelor noastre. Doar că, exact atunci, Claudia era profund concentrată la telefon și nu a observat că iubitul ei vrea să îi intre în grații și s-a dus instinctiv pe partea opusă.

