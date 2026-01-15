Acuzații de „aranjamente” la Power Couple, după eliminarea lui Nick de azi-noapte. Detaliul observat de telespectatori în timpul votului

Eliminarea lui Nick și a Cătălinei Marin din competiția „Power Couple” nu a trecut deloc neobservată, stârnind numeroase reacții în rândul telespectatorilor. Decizia luată la vot a generat un val de comentarii în mediul online, unde fanii emisiunii și-au exprimat rapid nemulțumirea și surprinderea față de deznodământul ediției.

Eliminarea Cătălinei Marin și a lui Nick nu a trecut neobservată de public, iar reacțiile telespectatorilor nu au întârziat să apară. Imediat după difuzarea ediției, rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de dezamăgire, mulți fani ai emisiunii declarându-se surprinși și nemulțumiți de decizia luată în urma votului. Numeroși urmăritori au considerat că cei doi meritau să continue competiția, apreciind parcursul lor până în prezent.

În centrul atenției s-a aflat și votul lui Andrei Niculae, care a recunoscut deschis că are o relație mai apropiată cu Nick și că între ei există o bună înțelegere. Cu toate acestea, după o discuție cu partenera sa, Claudia, cei doi au decis să voteze strategic, alegând ca Luiza și Cătălin Zmărăndescu să rămână în competiție. Decizia a fost explicată ca fiind una asumată, bazată pe contextul jocului, chiar dacă a stârnit controverse.

„Ce oameni falsi pot exista! Cu o seară înainte le zici că nu îi votezi si a doua zi ce faci?? Fake fake. Ăstia-s ‘oamenii'”, se arată unul dintre comentarii.

Ce au spus Nick și Cătălina după ce au părăsit competiția

După părăsirea competiției, cei doi soți au declarat că acceptă rezultatul fără resentimente. Aceștia au subliniat că au dat tot ce au putut în fiecare probă și că înțeleg regulile jocului. Fără supărări față de ceilalți concurenți, Cătălina și Nick au transmis că se consideră deja un „Power Couple” și le-au urat colegilor lor mult succes în drumul spre această performanță.

„Nu suntem supărați. Noi considerăm că am făcut tot ce am putut, am trecut prin toate probele cu brio, fiind concurs se întâmplă asta. Nu suntem supărați pe absolut niciun coleg de-al nostru. O luăm ca atare, ne asumăm. Noi oricum suntem un Power Couple și le dorim celor de aici să ajungă și ei la performanța asta.”, au spus cei doi.

CITEȘTE ȘI: Momentul în care Cătălin Zmărăndescu a explodat și l-a înjurat pe Dani Oțil, la Power Couple: ”Aoleu, începe să-mi fie frică”

Răzvan Bănică nu fuge de responsabilități! Cum o răsfață pe Sandra Izbașa? Alți bărbați nici nu vor să audă de asta