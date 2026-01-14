Răzvan Bănică nu fuge de responsabilități! Cum o răsfață pe Sandra Izbașa? Alți bărbați nici nu vor să audă de asta

În ediția din această seară, 14 ianuarie, a emisiunii Power Couple, Răzvan Bănică și Sandra Izbașa au făcut câteva dezvăluiri interesante din cuplul lor. Cei doi au dat din casă și au vorbit despre cum își împart responsabilitățile în viața de zi cu zi. Ei bine, Răzvan Bănică a surprins mărturisind că lui îi revin câteva sarcini de care alți bărbați fug. Despre ce este vorba?

Răzvan Bănică și Sandra Izbașa fac parte dintre cuplurile de curajoși care au acceptat provocarea Power Couple. Au o poveste de dragoste atipică, iar relația lor a debutat în forță. S-au mutat împreună la doar două zile după ce au format un cuplu, iar la câteva luni după au ajuns și în fața altarului, iar acum sunt dornici să își testeze legătura.

Răzvan Bănică nu fuge de responsabilități

La Power Couple, Răzvan Bănică a vorbit deschis despre viața de cuplu și relația cu soția sa, Sandra Izbașa. Dincolo de aparițiile publice, cei doi își împart responsabilitățile din casă în mod echilibrat, iar el se implică activ în treburile zilnice și nu fuge de nicio responsabilitate.

Sarcinile în cuplu sunt împărțite în mod egal între cei doi. De exemplu, Sandra Izbașa este cea care se ocupă de spălatul hainelor, iar Răzvan Bănică este cel care se ocupă de călcatul lor. Este una dintre sarcinile cu care este responsabil, iar regula nu se schimbă nici la Power Couple.

„Sandra pune la spălat, fiindcă ea are o problemă cu praful, și oricât de curate ar fi haine scoase din mașină, eu nu pot să le scutur prin casă pentru că spune că sare praf din ele. Sandra se ocupă cu spălatul, eu cu călcatul, adică la noi în casă eu calc. Eu și aici mi le calc și i le calc și pe ale Sandrei aici, la Power Couple”, a mărturisit Răzvan Bănică.

Iar în timp cel el calcă hainele, o îndeletnicire de care alți bărbați fug mâncând pământul, ea se ocupă de alte lucruri. De exemplu, în cadrul show-ului când Răzvan calcă, Sandra se machiază.

„Eu stau să mă machiez, stau să mă aranjez, trebuie să fiu frumoasă”, a adăugat Sandra Izbașa.

Momentul în care Cătălin Zmărăndescu a explodat și l-a înjurat pe Dani Oțil, la Power Couple: ”Aoleu, începe să-mi fie frică”

De ce poartă Nick dispozitivul negru tot timpul pe nas. Telespectatorii Power Couple s-au întrebat încă de la începutul competiției

Foto: Instagram