Acasă » Știri » Răzvan Bănică nu fuge de responsabilități! Cum o răsfață pe Sandra Izbașa? Alți bărbați nici nu vor să audă de asta

Răzvan Bănică nu fuge de responsabilități! Cum o răsfață pe Sandra Izbașa? Alți bărbați nici nu vor să audă de asta

De: Alina Drăgan 14/01/2026 | 22:26
Răzvan Bănică nu fuge de responsabilități! Cum o răsfață pe Sandra Izbașa? Alți bărbați nici nu vor să audă de asta
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

În ediția din această seară, 14 ianuarie, a emisiunii Power Couple, Răzvan Bănică și Sandra Izbașa au făcut câteva dezvăluiri interesante din cuplul lor. Cei doi au dat din casă și au vorbit despre cum își împart responsabilitățile în viața de zi cu zi. Ei bine, Răzvan Bănică a surprins mărturisind că lui îi revin câteva sarcini de care alți bărbați fug. Despre ce este vorba?

Răzvan Bănică și Sandra Izbașa fac parte dintre cuplurile de curajoși care au acceptat provocarea Power Couple. Au o poveste de dragoste atipică, iar relația lor a debutat în forță. S-au mutat împreună la doar două zile după ce au format un cuplu, iar la câteva luni după au ajuns și în fața altarului, iar acum sunt dornici să își testeze legătura.

Răzvan Bănică nu fuge de responsabilități

La Power Couple, Răzvan Bănică a vorbit deschis despre viața de cuplu și relația cu soția sa, Sandra Izbașa. Dincolo de aparițiile publice, cei doi își împart responsabilitățile din casă în mod echilibrat, iar el se implică activ în treburile zilnice și nu fuge de nicio responsabilitate.

Sarcinile în cuplu sunt împărțite în mod egal între cei doi. De exemplu, Sandra Izbașa este cea care se ocupă de spălatul hainelor, iar Răzvan Bănică este cel care se ocupă de călcatul lor. Este una dintre sarcinile cu care este responsabil, iar regula nu se schimbă nici la Power Couple.

„Sandra pune la spălat, fiindcă ea are o problemă cu praful, și oricât de curate ar fi haine scoase din mașină, eu nu pot să le scutur prin casă pentru că spune că sare praf din ele.

Sandra se ocupă cu spălatul, eu cu călcatul, adică la noi în casă eu calc. Eu și aici mi le calc și i le calc și pe ale Sandrei aici, la Power Couple”, a mărturisit Răzvan Bănică.

Iar în timp cel el calcă hainele, o îndeletnicire de care alți bărbați fug mâncând pământul, ea se ocupă de alte lucruri. De exemplu, în cadrul show-ului când Răzvan calcă, Sandra se machiază.

„Eu stau să mă machiez, stau să mă aranjez, trebuie să fiu frumoasă”, a adăugat Sandra Izbașa.

Momentul în care Cătălin Zmărăndescu a explodat și l-a înjurat pe Dani Oțil, la Power Couple: ”Aoleu, începe să-mi fie frică”

De ce poartă Nick dispozitivul negru tot timpul pe nas. Telespectatorii Power Couple s-au întrebat încă de la începutul competiției

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos emisiunea din grilă
Știri
Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV…
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Știri
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore....
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele
Digi 24
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și...
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
Gandul.ro
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos ...
Ce obsesii are Cătălin Măruță, de fapt. O fostă angajată l-a dat de gol, după ce PRO TV i-a scos emisiunea din grilă
Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”
Mirela Vaida, mărturisiri fără filtru despre viața dincolo de televiziune: „Sunt o mamă isterică”
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Sofia Vicoveanca, prima imagine de pe patul de spital. Cum arată la 3 zile de la infarct
Război total declanșat de Netflix împotriva pirateriei online. Site-uri populare, în pericol de dispariție
Război total declanșat de Netflix împotriva pirateriei online. Site-uri populare, în pericol de dispariție
După Cătălin Măruță, urmează cutremurul la Antene! Panică în culisele televiziunilor. Cine e ...
După Cătălin Măruță, urmează cutremurul la Antene! Panică în culisele televiziunilor. Cine e pe lista neagră
Relația tumultuoasă dintre Ștefan Stan și Andreea Mantea. Iubirea spusă în direct, cu lacrimi și ...
Relația tumultuoasă dintre Ștefan Stan și Andreea Mantea. Iubirea spusă în direct, cu lacrimi și audiență
Vezi toate știrile
×