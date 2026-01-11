De ce poartă Nick dispozitivul negru tot timpul pe nas. Telespectatorii Power Couple s-au întrebat încă de la începutul competiției

Nick de la N&D a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a apărut la Power Couple cu un dispozitiv negru pe nas. Artistul nu a apelat la acest artificiu de imagine dintr-un moft, iar asta pentru că problema e mult mai complexă. Nick se afișează, de fapt, cu un dilatator nazal magnetic, care îmbunătățește fluxul de aer. Practic, acum nu mai sforăie noaptea, iar acesta nu este singurul beneficiu.

Nick și soția lui Cătălina, alături de care participă la Power Couple, sunt de peste 30 de ani împreună. Formează un cuplu încă de când erau practic copii, dar nu au întâmpinat probleme în relație. Au luat unul de la altul și bune și rele, cred ei, și au mers mai departe.

„E un dispozitiv care ajută pentru o respirație mai bună, dilată nările și oxigenează mai bine creierul! Cu alte cuvinte, ajută și la sforăit. Pe mine m-a ajutat!”, a spus Nick pentru Click.

Nick de la N&D s-a luptat și cu atacurile de panică

Nick a întâmpinat, la un moment dat, mai multe probleme de sănătate. Salvarea îl vizita frecvent, asta deoarece acuza stări de rău. Nu avea, însă, nimic care să nu poată fi tratat, ci se lupta, de fapt, cu atacurile de panică.

„Atacul de panică a apărut în 2008-2009, eram la apartament, avea Andreea 2-3 anișori. A zis: „Mor! Nu mai am aer! Cheamă salvarea!” Vine salvarea, îi ia pulsul, îi spune că nu are nimic. Pleacă salvarea, nu trec 10 minute, iar. La noi, în perioada aia, venea salvarea de 5 ori pe zi. Mi-era rușine să mai sun că toți care veneau spuneau că nu are nimic. Până la un moment dat, cineva după o salvare a zis că el suferă de atacuri de panică”, a povestit Cătălina de la Power Couple, sezonul 3.

Pe lângă astea, Nick de la N&D începuse să fie dominat de tot mai multe frici și avea ieșiri pe care nu putea să și le explice. Unele trăiri îl izbeau chiar când se afla în trafic.

„La semafor, coboram din mașină, dacă aveam un TIR în față, pentru că nu vedeam”, a mai adăugat el.

Cât costă dispozitivul purtat de Nick de la N&D

Nick a găsit, însă, o soluție ca să respire mai bine. Dispozitivul purtat de Nick nu este scump, dar își face din plin treaba. Ba mai mult, cu ajutorul lui, artistul a scăpat de sprayul nazal pe care îl folosea frecvent pentru o mai bună respirație.

„Costă un milion. Era dependent de sprayul nazal, acum nu îl mai folosește. El e cu atacurile de panică și-și dădea tot timpul cu sprayul nazal. De când folosește dispozitivul a scăpat de spray. Îl poartă nonstop, însă după faza cu bicicleta – unde a stat cu capul în jos, s-a întâmplat ceva, nu știm exact ce, și nu mai poartă nici dispozitivul!”, a mai spus Cătălina.

