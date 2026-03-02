Acasă » Exclusiv » Zarvă mare în față la Loft! Yny Sebi, „capturat” de o blondă insistentă

De: Adrian Vâlceanu 02/03/2026 | 22:30
Zarvă mare în față la Loft! Yny Sebi, „capturat” de o blondă insistentă
Chiar dacă Andreea Bostănică nu-l vrea și-l face în fel și chip, de la visător la băiat de 14 ani la pubertate, Yny Sebi e dorit de multe alte fete. Dovada în imaginile suprinse de CANCAN.RO la Loft, unde cunoscutul trapper abia dacă poate fi identificat, atât de dese sunt fanele în jurul lui. Trag fetele la el ca albinele la miere, am putea spune. Iar el, răbdător, nu are aere de vedetă, ci stă cuminte la poze și la discuții. 

E zarvă mare în față la Loft. Zici că s-au împăcat Ian și Azteca și dau autografe în fața clubului. Nicio șansă, dragi iubitori ai muzicii trap. Era doar Yny Sebi, care a fost luat cu asalt de fanele înfocate. Una mai înfocată ca alta, dacă privim imaginile cu tinerele care roiau în jurul lui și se agitau de mama focului.

Yny Sebi, asaltat de fane

Yny Sebi și-a mai oblojit amorul propriu într-o baie de fane, cum e și firesc pentru un bărbat învins în vorbe de o femeie.

Yny Sebi, asaltat de fane în față la Loft

În imagini se vede cum o blondă mai îndrăzneață îl prinde liber și se apropie pe flanc. Probabil că toate celelalte fete căzuseră într-o neagră depresie. Asta până când Yny Sebi încearcă, dar nu reușește, să se extragă tactic și să facă pași într-o direcție necunoscută. Crezând că Yny a plecat fără blondă, fetele vin repede s-o consoleze, sau poate să o întrebe a ce parfum miroase Yny, că a fost super aproape de el. Dar… surpriză! Yny este captiv, blonda insistă, bagă mâna pe la subrațul lui Yny de zici că vrea să pună pinul Uberului la ea acasă, atât de dornică pare. Încă puțin și-i sărea și ultimul nasture de la sacou!

Roiesc fetele în jurul artistului ca albinele la miere

Toată faza pare și mai bizară, din moment ce recent Yny Sebi publicase pe Tik Tok o poză cât se poate de ”obraznică”, în care mânca o pizza în baie, pozat de o misterioasă fată, insinuarea fiind că Yny are iubită, nu mai e un băiat puber, cum zicea Bostănica. Iată un nou indiciu că așa-zisa relație a lui Yny e strict marketing, din orice unghi ai da poza aia.

Nu știm ce părere are Andreea Bostănică despre întreaga situație, dar logic ar fi să se pronunțe prima, să nu-i ia fața Iuliana Beregoi, că a cam pierdut teren în ultimul timp. „Noblesse oblige”, cum ar veni.

