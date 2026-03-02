Acasă » Exclusiv » Eva Zaharescu l-a sărutat cu foc pe gentlemanul misterios. Seară intensă la Loft pentru fiica Andreei Berecleanu

Eva Zaharescu l-a sărutat cu foc pe gentlemanul misterios. Seară intensă la Loft pentru fiica Andreei Berecleanu

De: Andrei Iovan 02/03/2026 | 22:00
Eva Zaharescu l-a sărutat cu foc pe gentlemanul misterios. Seară intensă la Loft pentru fiica Andreei Berecleanu
Dacă își imagina cineva că se întâmplă la Loft, rămâne la Loft, s-ar putea să fie dezamăgit. Într-o seară care se anunța a fi ca oricare alta, CANCAN.RO a zărit-o pe ea, care se distinge de departe. Ea, Eva Zaharescu, cu picioare lungi, golașe și atitudine de femme fatale. La cei 24 de anișori, fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu pare că știe ce vrea și nu îi pasă de prejudecăți. Am surprins-o în compania unui domn cu mai multă experiență decât Eva (poate chiar dublă), dar cu manierele la purtător și cu un fular alb, purtat nonșalant, care ne duce cu gândul la Florin Piersic. Avem imagini de senzație! 

Frumoasa Eva, cea cu ochi de căprioară, a bifat o apariție ca la carte. Cu rochia scurtă, mulată, purpurie, atrăgea privirile tuturor, însă ea avea ochi doar pentru el, gentlemanul cu care și-a petrecut seara și care a însoțit-o și după ce party-ul a ajuns la final.

Fiica Andreei Berecleanu a ieșit la Loft cu un domn

I-am surprins pe cei doi la ieșirea din Loft, acolo unde, ea, zgribulită, aștepta cuminte uberul alături de o prietenă. Prietenă care a fost mai degrabă ignorată de tânăra ce părea absorbită total de domnul de lângă ea.

Eva Zaharescu, în tandrețuri cu un domn galant

El a fost cel care a chemat uberul, iar tot el a fost cel care a sesizat imediat că tinerei Eva îi era frig. Așa că a acționat imediat, fără să mai stea pe gânduri. Și-a dat jos paltonul și i l-a așezat Evei pe umeri, în speranța că va reuși să o încălzească. Însă planul a cam eșuat, așa că a trecut la artileria grea, iar ea a fost foarte receptivă. Și iată cum creștetele lor s-au apropiat, la fel și buzele, care s-au contopit într-un sărut. Scurt, dar pătrunzător. E limpede că Eva se simte bine în compania distinsului domn și nici nu vrea să audă de tinerei zburdalnici din generația Z. Preferă un domn cu manierele la el, care probabil știe și să comande vinul perfect atunci când merg la restaurant.

Eva Zaharescu se sărută cu domnul galant

Iar dacă ea a purtat o ținută sexy, cu accesorii argintii și makeup bine executat, el a ales eleganța. Acea eleganță care ne duce cumva cu gândul la actorii de altădată. Seara s-a încheiat cum nu se poate mai firesc pentru doi îndrăgostiți. Au plecat acasă împreună (cu tot cu prietena din dotare), cu uberul.

