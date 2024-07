Fiica Andreei Berecleanu, Eva, provocatoare în costum de baie. Cât de incitant a putut poza în mașină FOTO

Eva, fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, a încins imaginația utilizatorilor Instagram. Fiica celebrilor prezentatori de știri a încântat privirile urmăritorilor săi cu o colecție de fotografii incendiare în costum de baie

Recent, Eva Zaharescu a încins rețelele de socializare, după ce a publicat mai multe fotografii cu ea în costum de baie. Conștientă că Mama natură a fost generoasă cu ea, tânăra profită la maximum de fiecare atuu cu care a fost înzestrată.

Citește și: NU E O GLUMĂ! CÂT COSTĂ ROCHIA PE CARE ANDREEA BERECLEANU A PURTAT-O LA NUNTA ANCĂI LUNGU

În aceste zile, Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, se află într-o vacanță în Bulgaria – la malul mării Negre. Inspirată de locația superbă unde este cazată, dar și de peisajele exotice, tânăra de 22 de ani a profitat de ocazie și s-a pozat în toată splendoarea. Pentru că ”așchia nu sare departe de trunchi„, Eva a moștenit aproape toate calitățile mamei sale, iar imaginile din GALERIE sunt dovada clară că tânăra se bucură de un succes răsunător, dar și că frumusețea sa stârnește admirația fanilor de pe social-media. Pentru că se mândrește cu un fizic de invidiat, Eva s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie și a decis să facă publice imaginile sexy.

Pasionată de artă, în urmă cu 4 ani, Eva Zaharescu a luat decizia să plece din România și să se stabilească în Marea Britanie, acolo unde a studiat design vizual, schimbare care a venit cu o mulțime de provocări.

„Sunt de 4 ani, dar dacă stau să mă gândesc prin câte am trecut cu pandemia, că am mai venit în țară… Deci vreo trei ani și jumătate. Lumea este destul de călduroasă, chiar dacă pare că nu e așa. Toți vor să știe despre fiecare. Dacă ești deschis, este destul de ușor în Londra. M-am adaptat aici. Îmi place să am grijă singură de lucrurile mele și să fiu responsabilă. Acasă e puțin mai ușor, dar mama e mândră de mine și de asta sunt foarte fericită”, spunea atunci Eva Zaharescu, potrivit Libertatea.