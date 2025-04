Statul dă 50.000 de euro acestor români. Data limită la care se primesc cererile

Politicienii români au aprobat în cursul zilei de miercuri, 16 aprilie 2025, hotărârea de guvern prin care se oferă până la 50.000 de euro unei categorii de angajați. Până la ce dată trebuie depuse cererile de finanțare, de fapt, dar și care sunt condițiile de obținere a banilor.

Anunț important pentru toți fermierii din România. Miercuri, 16 aprilie 2025, autoritățile au adoptat o hotărâre de guvern prin care se oferă până la 50.000 de euro fermierilor care cresc animale. Mai exact, în program a fost alocat un buget total de 1,5 milioane de lei, iar banii sunt asigurați de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ajutor de la stat pentru fermierii din România care cresc porci

Fermierii, asociațiile și societățile producătorilor agricoli – care cresc porci din de producție Bazna, ori Mangalița, două rase românești – vor putea beneficia de ajutorul de la stat pe o perioadă de trei ani.

Cererile de înscriere se depun la Direcțiile pentru agricultură județene începând de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri, până la data de 31 iulie 2025 inclusiv. Purtătorul de cuvânt al Guvernului. Mihai Constantin, susține că aceste demersuri au ca scop susținerea acestui sector din agricultură.

„E un program care continuă şi în acest an, nu este o premieră, dar este reangajat Executivul să susţină acest sector din agricultura românească. Astfel, asociaţiile şi societăţile producătorilor agricoli pot beneficia de până la 50.000 de euro pentru o perioadă de trei ani, pentru creşterea porcilor de reproducţie Bazna şi sau Mangaliţa, două rase româneşti. Sprijinul este de 2.300 de lei per scroafă, per an.

Pentru a beneficia de acest sprijin, producătorul agricol trebuie să aibă exploataţia înregistrată sanitar-veterinar, să deţină scroafele de reproducţie din rasele menţionate – Bazna şi sau Mangaliţa, iar cererile de înscriere se depun la Direcţiile pentru agricultură judeţene începând de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, deci după publicarea în Monitorul Oficial în zilele următoare, până la data de 31 iulie 2025 inclusiv”” a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, conform news.ro.

