„Donjuanul” a ajuns în instanță cu mega-țeapa de 100.000 €. Cum se apără miliardarul acuzat că i-a șterpelit Rolexul dintr-un restaurant

În 2023, Claudiu Pătrașcu, fost crai de Dorobanți, și-a luat o mega-țeapă, după cum CANCAN.RO v-a informat atunci în exclusivitate (detalii AICI). Cel care în urmă cu aproximativ două decenii făcea ravagii în lumea bună a Capitalei, a rămas fără un ceas în valoare de 100.000 de euro. Hoțul, nimeni altul decât un fost amic, miliardar zice el, a fost dat în urmărire la acea vreme, după ce ar fi dispărut cu bijuteria. Între timp, cazul a luat o turnură neașteptată după ce a ajuns și în instanță. Cel indicat atunci drept „țeparul” de la Isoletta, Dan Adrian Pop, încearcă să schimbe complet povestea acum și are o explicație halucinantă pentru gestul său.

În anii 2000, Claudiu Pătrașcu făcea legea în cluburi: nopți stropite cu șampanie scumpă, femei „una și una” la braț și note de plată care te lăsau fără aer. Banii zburau într-o singură seară cât pentru o vacanță de lux. Astăzi, fostul crai de Dorobanți a tras obloanele vieții de noapte și s-a rebranduit: om de afaceri serios, care dirijează o companie de ceasuri și bijuterii care îi rotunjește veniturile considerabil. Doar că viața nu bate mereu ca un Rolex elvețian, așa că a trăit pe pielea lui cum e să rămâi și cu… buza umflată.

Cum a început totul? Claudiu Pătrașcu a programat o întâlnire la Isoletta, faimosul „ring” al afacerilor fine din Capitală. La masă cu el a stat un om de afaceri din lumea bună, Dan Adrian Pop, un nume menționat inclusiv în Forbes, venit cu gânduri mari: achiziția unui ceas de colecție. Mai precis, un spectaculos Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, dial albastru, aur rose, 41 mm. L-a probat, l-a sorbit din priviri, i-a venit perfect pe mână… și i-a plăcut atât de tare, încât a plecat cu „bijuteria” fără să se mai uite înapoi.

Ulterior, Claudiu Pătrașcu a pus mâna pe telefon și l-a sunat. Replica ”hoțului” a venit relaxată, aproape senină: „Am plecat după bani!”. Doar că fostul crai de Dorobanți nu a înghițit povestea și, fără să stea pe gânduri, a făcut pasul logic: a mers la Poliție. Între timp, afaceristul s-a evaporat ca fumul de țigară. Concluzia? O țeapă de zile mari, estimată la aproximativ 100.000 de euro — prețul ceasului care a dispărut odată cu „clientul”.

„Cel care mi-a furat ceasul se numește Dan Adrian Pop. Se dă mare afacerist, dar din informațiile mele este un mare escroc pe crypto și mai nou fură ceasuri. M-a tot sunat până acum o lună că rezolvă în vreun fel situația, dar de atunci nu a mai niciun semn.

Nici măcar nu mi-a mai scris… Nimic! Nu am mai primit niciun semn de la el. Este dat în urmărire la vamă, peste tot. S-ar ascunde pe la ceva rude, din ce am auzit. Pe 23 mai a avut loc furtul, la Isoletta”, ne-a declarat Claudiu Pătrașcu, la momentul incidentului.

Și acum vine noutatea! Dacă vă imaginați că povestea a fost îngropată și că ”hoțul” a înapoit ceasul, vă înșelați! Continuarea e mai tare de-atât.Claudiu Pătrașcu a ajuns în instanță cu acest dosar, în vreme ce Dan Adrian Pop este cercetat pentru furt!

Potrivit actelor din dosar, Claudiu Pătrașcu și Dan Adrian Pop se cunoșteau de mai mult timp, încă din 2015. La întâlnirea din primăvara lui 2023, fostul crai de Dorobanți i-ar fi înmânat personal ceasul Audemars Piguet pentru a-l proba.

Acuzații de fals în declarații și mărturie mincinoasă

Apărarea inculpatului susține acum că nu a existat nicio sustragere fără consimțământ, element esențial al infracțiunii de furt. Dimpotrivă, ceasul ar fi fost oferit de bunăvoie, iar plecarea temporară cu el – acceptată de partea vătămată. Motiv pentru care a cerut schimbarea încadrării din furt în … abuz de încredere!

Practic, Dan Adrian Pop încearcă să spună într-un fel că „nu am furat, doar am profitat de oportunitate”. Iar legea spune că și abuzul de încredere este tot infracțiune. Iar pedepsele nu sunt deloc mici. Pentru un prejudiciu de această valoare, instanța poate decide între 3 și 7 ani de închisoare, în funcție de circumstanțe.

”Apărătorul ales al inculpatului depune la dosarul cauzei o cerere de schimbare a încadrării juridice. Solicită schimbarea încadrării juridice, din infracțiunea de furt prevăzută la art. 228 alin. (1) C.pen., în infracțiunea de abuz de încredere, prevăzută de art. 238 C.pen., întrucât din faptele reținute în sarcina inculpatului, din probatoriul administrat în cauză, din considerentele din rechizitoriu, din declarația persoanei vătămate și plângerea acesteia, reiese faptul că părțile din dosar se cunoșteau de mai mult timp, respectiv din anul 2015.

Susține că în rechizitoriu se face referire la evenimentele ce au avut loc între părți, respectiv în momentul în care inculpatul solicită să probeze ceasul Audemars Piguet, persoana vătămată i-l înmânează, inculpatul îl probează și pe urmă are intenția de a merge la toaletă. În acel moment persoana vătămată a încuviințat acest gest, întrucât avea încredere în el. Susține că definiția legală a infracțiunii de furt este luarea din detenția sau posesia proprietarului, fără consimțământul acestuia, a unui bun mobil, ori din materialul probator rezultă faptul că persoana vătămată și-a manifestat consimțământul ca bunul să fie luat”, se arată în datele de la dosarul înregistrat la Judecătoria Sectorului 1.

Instanța a cerut atașarea imaginilor video din restaurantul Isoletta, considerate decisive. În paralel, Dan Adrian Pop a depus planșe foto, corespondență cu Audemars Piguet și analize de piață care arată fluctuațiile de preț ale modelului în cauză.

Mai mult, inculpatul susține că deținea un ceas similar chiar înainte de incident, ceea ce ridică, teoretic, semne de întrebare asupra identității exacte a obiectului reclamat. În sala de judecată s-a ajuns inclusiv la invocarea unor posibile fapte de mărturie mincinoasă și fals în declarații, însă instanța a refuzat sesizarea Parchetului, indicând calea unei plângeri separate.

Claudiu Pătrașcu a fost audiat, dar mai multe întrebări despre acte, tranzacții sau blocarea vânzării ceasului, au fost respinse ca „neutile”. De cealaltă parte, Dan Adrian Pop a ales să nu dea declarații.

Cine este Dan Adrian Pop

Pe site-ul personal, Dan Adrian Pop se descrie ca fiind investitor, filantropist, antreprenor și creativ. A fondat SM Global Finance, o firmă de capital de risc cu sediul în Elveția, cu scopul de a avea un impact asupra industriilor de mâine. Și-a început cariera cu gigantul Coca Cola și ar avea o avere de 3.8 miliarde de dolari. A studiat managementul resurselor umane la Universitatea Duke.

