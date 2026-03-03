Radu Ștefan Bănică, numai un zâmbet în compania unei domnișoare la petrecere. Imaginile care s-ar putea să nu-i pice bine iubitei lui!

Radu Ștefan Bănică pare să îi calce pe urme tatălui său celebru. E tânăr, atrăgător și plin de talent, dar pare să aibă și lipici la domnișoare. Știm că artistul este într-o relație de multă vreme cu o tânără care studiază în Londra, însă șarmul și carisma îl fac să fie tot timpul înconjurat de domnișoare. CANCAN.RO l-a surprins pe Radu Ștefan la un eveniment monden, iar apropierile cu o anumită tânără au stârnit curiozitatea tuturor.

Radu Ștefan Bănică pare să-l copieze pe celebrul său părinte și-n ceea ce privește modul de a-și trăi viața. Este însă în același timp și o prezență autentică, ce îmbină firesc discreția cu popularitatea. Trăiește momentul și-l lasă să curgă, la fel cum curgea muzica la evenimentul la care a participat. Și, pentru că se afla la un eveniment monden, Radu Ștefan s-a simțit în largul lui alături de o tânără domnișoară. Iată cum l-am surprins.

Radu Ștefan Bănică a făcut ravagii la petrecere

Radu Ștefan Bănică este unul dintre cei mai promițători tineri ai noii generații, iar asta se observă cu ochiul liber. În orice încăpere în care apare, atrage multe priviri, astfel că și de data aceasta camerele paparaziilor CANCAN.RO au fost pe el. Relaxat, jovial și cu chef de distracție, fiul lui Ștefan Bănică a fost în centrul atenției. Nu era singur la eveniment, ci alături de o domnișoară misteriosă alături de care s-a simțit bine. A invitat-o la un pahar, au stat de vorbă într-un colț retras iar seara decurgea foarte bine.

La un moment dat, ea îi șoptește lui ceva la ureche, căci, din cauza muzicii nu aveai cum să discuți altfel decât foarte apropiat, iar el zâmbește, semn că îi place ce aude. Ulterior, cei doi nu au mai stat la masă, ci au decis să dea o tură în localul respectiv.

Artistul a avut șarmul la el

Outfitul lui Radu Ștefan Bănică era cool și relaxat. A ales să poate un tricou negru peste care a asortat un sacou oversized, pantofi negri lucioși și blugi baggy care tăiau din eleganța ținutei. Tânăra cu care discuta a fost și ea în tematica evenimentului, optând pentru o ținută cool, destul de asemănătoare cu a lui Radu Ștefan. A purtat un tricou colorat, un trench lung negru din piele, blugi largi și bocanci negri.

După ce au zăbovit o vreme doar ei doi, Radu Ștefan Bănică și tânăra misterioasă s-au întâlnit cu doi prieteni, un el și o ea, alături de care s-au distrat toată seara. Remarcăm că deși se află la sute de kilometri distanță de iubita lui, care studiază în Londra, Radu Ștefan știe să se bucure de orice moment.

