Probleme pentru Radu Ștefan Bănică: „Nu mă încălzește faptul că primeam...”

Radu Ștefan Bănică, fiul lui Ștefan Bănică Jr., îi calcă pe urme tatălui său și îi duce talentul mai departe. Deși îi poartă numele celebrului artist din țara noastră, Radu muncește pentru cariera lui la fel ca oricare altă persoană și întâmpină probleme pe parcurs. Iată ce a spus despre refuzurile de care a avut parte!

Ștefan Bănică Jr. se mândrește cu un fiu care îi calcă pe urme și muncește din greu pentru tot ceea ce are. Radu Ștefan Bănică și-a început drumul în lumea teatrului încă de la o vârstă mică, iar acum vrea să își demonstreze talentul și în industria muzicală.

Deși ar părea că numele celebru al tatălui său îi aduce beneficii și ar putea fi favorizat în anumite contexte profesionale, fiul lui Ștefan Bănică Jr. recunoaște că muncește pentru viitorul lui și se confruntă cu refuzuri, fapt ce îl dezamăgește.

„Da, cred că am dezamăgiri constant. Profesional, de exemplu, sunt roluri pe care mi le doream, am participat la castinguri, dar nu le am obținut. Nu mă încălzește faptul că primeam ca răspuns: „Tu ești cel mai talentat, dar nu te putem alege pe tine. Așa că am o mică frustrare când vine vorba despre acest capitol, dar așa e în viață. Continui să merg la castinguri, fiindcă nu știi nicio dată de unde sare iepurele și, în plus, e un exercițiu bun.”, a spus Radu Ștefan Bănică pentru Viva.ro.