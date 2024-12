Radu Bănică a ieșit din lumea afacerilor. Ce s-a întâmplat la cafeneaua pe care o deschisese de curând

Radu Bănică a moștenit talentul tatălui său, iar asta nu mai e deloc un secret. Fiul lui Ștefan Bănică Jr. cochetează cu teatrul și muzica de la o vârstă fragedă. În urmă cu puțin timp, actorul și-a încercat norocul și-n afaceri, așa că și-a deschis o cafenea. A muncit de zor ca lucrurile să meargă ca pe roate, însă din cauza programului său aglomerat a decis să renunțe la a fi antreprenor.

Radu Bănică își deschisese o afacere, în urmă cu ceva vreme, și se lansase în antreprenoriat. A pus bazele unei cafenele și muncea de zor pentru ca lucrurile să meargă ca pe roate. Pe lângă talentul său, el a vrut să muncească și-n alt domeniu.

Și-a încercat norocul în afaceri, însă cu timpul și-a dat seama că nu este momentul său în acest domeniu. A renunțat la cafeneaua pe care a deschis-o în buricul Bucureștiului, din cauza programului său aglomerat.

CITEȘTE ȘI: Fiul lui Ștefan Bănică Jr. e îndrăgostit lulea de iubita lui! ”Navetist” de lux! ”Nu trec două săptămâni și…”

Artistul a realizat că nu are timpul necesar să se ocupe de afacere sa, așa că și-a luat adio de la ea. A continuat să se focuseze pe talentul său, pe teatru și pe muzică. Are de gând să revină în afaceri, atunci când va simți că va avea timp mai mult pentru acest domeniu.

CITEȘTE ȘI: Reacția lui Ștefan Bănică Jr., după ce a aflat că fiul lui joacă într-un serial TV. Radu Bănică a făcut dezvăluirea!

De-a lungul timpului, Radu Bănică a muncit pentru prima lui dragoste: teatrul. Acesta s-a axat pe actorie și muzică, deși s-a mai confruntat cu diverse refuzuri.

„Da, cred că am dezamăgiri constant. Profesional, de exemplu, sunt roluri pe care mi le doream, am participat la castinguri, dar nu le am obținut. Nu mă încălzește faptul că primeam ca răspuns: «Tu ești cel mai talentat, dar nu te putem alege pe tine». Așa că am o mică frustrare când vine vorba despre acest capitol, dar așa e în viață. Continui să merg la castinguri, fiindcă nu știi nicio dată de unde sare iepurele și, în plus, e un exercițiu bun”, a mai spus Radu Bănică, pentru sursa citată.