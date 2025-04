Petre Roman și-a respectat promisiunea făcută Oanei Roman: “E un pariu destul de dificil de câștigat”

Oana Roman împlinește duminică 49 de ani, dar a dat deja o petrecere în avans joi seara, celebrând atât ziua ei de naștere, cât și lansarea unor creme care îi poartă numele, business la care s-a asociat cu Sanda Moldovan, farmacist de profesie. Surpriza serii a fost sosirea lui Petre Roman, care și-a ținut promisiunea și i-a fost alături într-o zi specială.

Oana Roman a deprins de mica secrete de îngrijire și de frumusețe, mama ei, Mioara Roman fiind o femeie extrem de cochetă.

Oana Roman: “Am crescut în spiritul ăsta”

Fiica lui Petre Roman și-a dorit să-i dăruiască mamei sale o cremă care să-i poarte numele, însă acest vis s-a împlinit destul de târziu, pentru că Mioara Roman s-a stins în februarie 2024.

“Ideea asta o am de câțiva ani buni, numai că nu reușeam să o pun în practică, pentru că trebuia să întâlnesc pe cineva care să se priceapă tehnic la lucrurile astea. Cred că de vreo 4-5 ani mă gândeam. Dar, uite, așa a vrut Dumnezeu să o întâlnesc pe Sanda într-o bună zi și să reușesc să fac proiectul ăsta împreună cu ea”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Oana Roman.

Mioara Roman i-a transmis fiicei sale principii de viață, punând accent și pe îngrijire. “Am crescut lângă o mamă care se dădea cu cremă în fiecare zi, care, într-adevăr, ne-a spus: trebuie să mergi la cosmetică, trebuie să mergi la epilat, trebuie să mergi la manichiură, la pedichiură, la coafor. Așa e frumos pentru o femeie: să aibă grijă de ea. Și am crescut în spiritul ăsta”, a adăugat Oana Roman pentru CANCAN.RO.

Petre Roman: “Vreau să-i fie bine!”

Fiica lui Petre Roman are planuri mari legate de acest business. Vedeta ia în calcul să aducă în atenția consumatorilor și produse pentru adolescenți, dar toate la timpul lor: “Ne gândim la chestia asta foarte intens, doar că de-abia am reușit să o facem pe asta. Am lansat-o acum și în timp o să facem și alte produse, cu siguranță, da”, a precizat ea.

Chipul sărbătoritei s-a luminat în momentul în care în încăpere a intrat Petre Roman. “Ai venit! Ce frumos ești, tati! Hai să facem o poza”, l-a complimentat Oana. “Sigur că am venit!”, a răspuns prompt fostul premier al României. “Vreau să-i fie bine!”, a fost urarea făcută de el pentru Oana.

Petre Roman este la curent cu dorința fiicei sale, care s-a îndeplinit în preajma zilei de naștere și anume lansarea unei linii de cosmetice care îi poartă numele. “Am aflat cu destul de multă vreme, poate un an, când mi-a spus că e asociată cu această idee și e un pariu destul de dificil de câștigat. Însă, având în vedere că am avut noi o tradiție destul de importantă, începând cu 1900, după câte știu eu, în 1963- 1964, având în vedere că principiile, așa se numesc, substanțele de bază sunt în România, se găsesc, nămolurile, tot, de unde se extrag principiile de bază, sper că a ieșit ceva frumos”, a mărturisit, pentru CANCAN.RO, Petre Roman.

Petre Roman: “Am un foarte bun prieten, dermatolog important în lume și el mai mă ghidează”

Pe linie maternă, fostul premier al României ne-a povestit că a deprins ritualul de îngrijire. “Bunica era spaniolă, mama mea. E un lucru cunoscut în lume și în Europa, că spanioloicele sunt femei care se îngrijesc, au un principiu de viață, un concept de viață: îngrijirea. Totdeauna sunt foarte îngrijite, la orice vârstă. Mie asta mi-a plăcut, întotdeauna mi-a plăcut foarte mult. Și mama, pe lângă faptul că era o mare intelectuală, mare ziaristă și așa mai departe, era un om care se îngrijea frumos”, ne-a mărturisit Petre Roman.

În vârstă de 79 de ani, fostul premier al României arată foarte bine și nu se abate de la regulile de bază, precum activitatea fizică și atenția acordată tenului. În acest sens, fostul politician beneficiază și de sfaturile prețioase ale unui renumit dermatolog.

“Sigur că da, în fiecare dimineață am grijă să folosesc creme potrivite. Am un foarte bun prieten, sper să nu se supere că îl menționez aici, o mare personalitate, care e la noi, din fericire, profesorul Viorel Trifu, dermatolog important în lume și el mai mă ghidează”, a adăugat, pentru CANCAN.RO; Petre Roman. Un alt moment important al serii a fost tabloul pictat de Isa special pentru mama sa, Oana Roman. Anul acesta, a optat pentru zambile, florile preferate ale mamei sale.

