Prognoza meteo azi, 6 ianuarie 2026. Vreme rece în toată România, cu cer predominant noros, precipitații mixte în mai multe regiuni

Prognoza meteo azi, 6 ianuarie 2026. Vremea în România va fi predominant rece și înnorată în majoritatea regiunilor. Temperaturile vor rămâne scăzute, mai ales în nord, vest și centru. În sud și sud-est se vor înregistra valori ușor mai ridicate, însă vremea va rămâne rece pentru această perioadă. Dobrogea și litoralul Mării Negre vor avea cele mai ridicate temperaturi. În Capitală și în marile orașe, vremea va fi rece, cu cer noros și posibilitatea apariției unor precipitații mixte izolate.

Prognoza meteo azi, 6 ianuarie 2026

Azi, vremea va fi în general rece în toată țara, cu cer înnorat în multe regiuni și condiții variate de precipitații, mai ales în zonele montane și nordice. În regiunile sudice și de sud-est, temperaturile vor fi ușor mai ridicate comparativ cu restul teritoriului. Prognoza este realizată pe baza datelor AccuWeather.

Vremea pe regiuni ale țării – mâine

Nord și Vest

În regiunile de nord și vest ale României, vremea va fi rece, iar cerul va rămâne mai mult noros pe parcursul zilei. Local pot apărea precipitații sub formă de ninsoare sau precipitații mixte. Temperaturile maxime estimate pentru această zonă se vor situa între 0 și 2 grade Celsius.

Sud și Sud-Est

În sudul și sud-estul țării, cerul va fi predominant noros, iar temperaturile vor fi puțin mai ridicate față de nordul țării. Sunt posibile precipitații slabe, sub formă de ploaie sau precipitații mixte. Temperaturile maxime vor oscila între 2 și 5 grade Celsius.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și în sud-vestul României, vremea va fi rece și predominant noros. Pe parcursul zilei și mai ales spre seară, pot apărea precipitații slabe sub formă de lapoviță sau ninsoare. Temperaturile se vor situa, în medie, între 1 și 4 grade Celsius.

Est și Nord-Est

În estul și nord-estul țării, vremea va fi rece și înnorată, cu posibilitatea apariției ninsorilor slabe, mai ales dimineața și seara. Temperaturile maxime estimate vor fi cuprinse între 0 și 3 grade Celsius.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona montană, vremea va fi rece, cu cer noros și precipitații mai frecvente în zonele montane. La altitudini mai mari sunt posibile ninsori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 3 grade Celsius.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi mai blândă comparativ cu restul țării. Cerul va fi predominant noros, cu unele perioade de înnorări temporare. Temperaturile maxime vor fi mai ridicate, situându-se între 5 și 10 grade Celsius, aceasta fiind cea mai caldă regiune a țării.

Vremea în capitală și în marile orașe

În Capitală, cerul va fi mai mult noros pe parcursul întregii zile. Există șanse moderate de precipitații mixte, sub formă de ploaie sau ninsoare slabă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între aproximativ 2 și 6 grade Celsius, iar vremea va fi rece și mohorâtă.

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, vremea va fi rece și noros, cu posibilitatea apariției unor ninsori slabe. Temperatura maximă estimată va fi cuprinsă între 0 și 2 grade Celsius.

Timișoara

În Timișoara, cerul va fi predominant noros, iar vântul va sufla slab. Temperaturile maxime vor atinge valori cuprinse între 1 și 3 grade Celsius. Probabilitatea precipitațiilor importante va fi redusă.

Iași

La Iași, vremea va fi rece, cu cer înnorat pe tot parcursul zilei. Sunt posibile precipitații slabe, predominant mixte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 3 grade Celsius.

Craiova

În Craiova, vremea va fi rece și noros, cu posibile precipitații slabe și mixte pe parcursul zilei. Temperatura maximă estimată va fi între 2 și 4 grade Celsius.

Constanța

La Constanța, vremea va fi mai blândă decât în restul țării. Cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile maxime vor urca până la valori cuprinse între 5 și 10 grade Celsius.

Brașov

În Brașov, vremea va fi rece și înnorată. În zonele montane din jur sunt posibile precipitații mixte sau ninsoare. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 3 și 5 grade Celsius.

CITEȘTE ȘI:

Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather

Iarna se va dezlănțui în România: alertă ANM de ninsori și viscol! Zonele unde vom avea 30 cm de zăpadă