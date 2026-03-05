Dorian Popa, Pepe și Calina Dumitrescu, spaima vecinilor. Vedetele care au avut dispute aprinse. Unii au fost și evacuați

Viața de vedetă nu este întotdeauna ușoară, nici pentru cei care locuiesc în apropiere. De la petreceri zgomotoase și conflicte în scara de bloc până la intervenții ale poliției sau plângeri oficiale la asociația de proprietari, mai multe celebrități din România au ajuns, de-a lungul timpului, în mijlocul unor dispute aprinse cu vecinii. Uneori vedetele au fost cele care au provocat scandalul, alteori ele au fost victimele unor conflicte izbucnite chiar lângă casa lor.

Printre numele care au apărut în astfel de situații se numără Calina Dumitrescu, fiica Catincăi Roman, implicată într-un scandal intens într-un apartament închiriat, dar și Dorian Popa, care a ajuns într-o dispută cu un vecin după ce a renovat scara imobilului. Lista continuă cu Oana Roman, Pepe, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. CANCAN.RO trece în revistă cele mai controversate conflicte dintre vedete și vecinii lor.

Calina Dumitrescu, scandal cu vecinii și poliția la ușă

Calina Dumitrescu, fiica Catincăi Zilahy și nepoata fostului premier Petre Roman, a ajuns în centrul unui scandal intens după ce ar fi devastat un apartament închiriat din București. Tânăra locuia acolo alături de iubitul ei de la acea vreme, Ionuț, fiul fostului fotbalist Sabin Ilie. La finalul contractului de închiriere, proprietara ar fi descoperit locuința într-o stare deplorabilă: mobilier distrus, pereți loviți, parchet deteriorat și mizerie în aproape toate camerele.

Problemele nu s-ar fi limitat însă doar la starea apartamentului. Vecinii ar fi fost nevoiți să cheme poliția din cauza scandalurilor izbucnite în locuință, iar într-un astfel de episod ar fi intervenit chiar trei echipaje de poliție. De asemenea, cu altă ocazie, Calina ar fi provocat un scandal și în stradă, după o ceartă aprinsă cu partenerul ei, spre disperarea vecinilor care asistau la scenele conflictuale. În cele din urmă, proprietara ar fi decis evacuarea cuplului din apartament.

Dorian Popa, în conflict cu un vecin după ce a renovat scara blocului

Dorian Popa a ajuns și el într-o situație tensionată cu un vecin, după ce a decis să investească bani din propriul buzunar pentru a renova scara blocului în care deține o garsonieră în București. Artistul a explicat că a vrut să îmbunătățească aspectul imobilului, mai ales că locuința era închiriată în regim hotelier. Lucrările au inclus refacerea intrării și împrospătarea scării blocului, însă inițiativa nu a fost apreciată de toți locatarii. Un vecin ar fi criticat renovarea și i-ar fi reproșat că lucrarea nu este completă, lucru care a dus la o discuție aprinsă între cei doi.

Dorian Popa a povestit ulterior episodul și în mediul online, explicând că a fost surprins de reacția vecinului. „Am făcut totul din banii mei, ca să arate mai bine scara blocului”, le-a spus artistul urmăritorilor săi, subliniind că intenția lui a fost una pozitivă.

Pepe, scandal cu vecinii din bloc pentru un studio de înregistrări

Pepe a ajuns și el în conflict cu vecinii, în urmă cu câțiva ani, după ce a vrut să își deschidă un studio de înregistrări într-un apartament dintr-un bloc din București. Artistul își amenajase acolo un birou și plănuia să transforme spațiul într-un studio muzical. Pentru a putea face acest lucru avea însă nevoie de acordul locatarilor din bloc. Vecinii s-au opus categoric, temându-se că activitatea din studio le va afecta liniștea.

Conflictul a escaladat rapid, iar disputa a ajuns chiar în instanță. Pepe a deschis două acțiuni în justiție, încercând să obțină dreptul de a-și desfășura activitatea în apartament. Artistul a susținut că spațiul urma să fie izolat fonic și că zgomotul nu ar fi trebuit să deranjeze locatarii. Cu toate acestea, instanța nu i-a dat câștig de cauză, iar cântărețul a pierdut procesul și a fost nevoit să plătească și cheltuieli de judecată. În cele din urmă, Pepe ar fi renunțat la ideea studioului în bloc și ar fi luat în calcul mutarea proiectului într-o altă locație.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, tensiuni cu vecinii din sat

După ce au renunțat la viața din București, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur s-au mutat alături de copiii lor într-o gospodărie din satul Moșteni-Greci, județul Argeș. Actorul a povestit că majoritatea localnicilor i-au primit foarte bine, însă nu toți vecinii au fost încântați de prezența lor în sat. Potrivit acestuia, există două motive principale de tensiune cu câteva familii din localitate, viteza cu care circulă unii localnici și muzica tare.

Actorul a explicat că anumite persoane merg cu motociclete sau ATV-uri cu viteză mare prin sat, lucru care îl îngrijorează pentru siguranța copiilor.

„Sunt câțiva cu motociclete și ATV care vin cu viteză foarte mare prin sat și pe mine mă sperie lucrul acesta, pentru că sunt copiii pe afară și am intervenit de câteva ori.”

Un alt motiv de conflict este muzica dată foarte tare de unii vecini.

„Al doilea lucru, atunci când asculți de nevoie muzică de dimineața până seara de la vecini.”

Chiar dacă au existat aceste tensiuni, Dragoș Bucur a spus că relația cu majoritatea oamenilor din sat rămâne una bună, iar familia încearcă să se adapteze vieții de la țară.

Oana Roman, conflicte cu vecinii din bloc: „Pot să scriu o carte”

Și Oana Roman a avut, de-a lungul timpului, mai multe episoade tensionate cu vecinii, pe vremea când locuia la bloc. Vedeta a povestit chiar ea, într-o emisiune TV, că relațiile cu unii dintre locatari nu au fost deloc liniștite.

„Pot să scriu o carte despre ce discuții am avut cu vecinii”, a spus Oana Roman, mărturisind că în acea perioadă au existat numeroase conflicte în scară.

Potrivit acesteia, unele dintre tensiuni au pornit de la modul în care era folosit spațiul comun al blocului. La un moment dat, un vecin ar fi ridicat un gard în zona terasei, iar situația ar fi degenerat până la plângeri oficiale, deoarece lucrarea ar fi fost făcută fără autorizație.

De asemenea, în bloc ar fi existat discuții aprinse și după instalarea unor camere de supraveghere, decizie care ar fi stârnit nemulțumiri între locatari. Experiențele tensionate din acea perioadă au făcut-o pe vedetă să spună că își dorește mai multă liniște. Între timp, Oana Roman s-a mutat la casă, unde spune că se bucură de mai multă intimitate și mai puține conflicte cu vecinii.

Simona de la „Insula Iubirii”, atacată de vecin cu pietre

Simona Butură de la Insula iubirii a povestit pentru CANCAN.RO un incident extrem de tensionat cu un vecin. Fosta concurentă organizase o mică petrecere de ziua ei, în grădina unui prieten, alături de câțiva apropiați. Muzica ar fi fost dată la un volum normal, însă o vecină ar fi început să protesteze și să îi jignească pe invitați. Situația a escaladat rapid. Poliția a fost chemată de două ori, iar agenții au verificat situația și au constatat că muzica nu depășea limitele legale.

Totuși, un vecin, notar de profesie, ar fi devenit din ce în ce mai agresiv. Potrivit declarațiilor Simonei, bărbatul ar fi început să arunce cu pietre spre petrecere, lovind atât un invitat, cât și pe ea.

„A început să arunce cu bolovani, amicul meu fiind lovit în zona gâtului destul de grav, iar eu în piept.”

După incident, a fost nevoie de intervenția medicilor, iar concurenta de la „Insula Iubirii” a suferit un atac de panică. Conflictul nu s-ar fi încheiat însă atunci. A doua zi, vecinul ar fi revenit la gardul proprietății și ar fi continuat să amenințe, având asupra lui o lopată. Poliția a intervenit din nou, iar bărbatul ar fi fost dus la secție și ulterior evaluat medical.

„A venit cu o lopată la gard și urla isteric că o va face roșie de sângele nostru.”

