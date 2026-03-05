Acasă » Știri » Doliu în lumea sportului! Fostul portar Georg Koch a murit răpus de o boală nemiloasă

De: David Ioan 05/03/2026 | 16:59
Doliu în lumea sportului! Fostul portar Georg Koch a murit răpus de o boală nemiloasă. Foto: Facebook

Moartea fostului portar german Georg Koch a adus tristețe în lumea fotbalului, după ce sportivul s-a stins la 54 de ani în urma unei lupte dificile cu cancerul pancreatic.

Decesul a fost confirmat de un reprezentant al clubului Fortuna Düsseldorf pentru agenția DPA, marcând dispariția unui jucător respectat și apreciat în Bundesliga.

Georg Koch a pierdut lupta cu boala după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Membrii clubului Fortuna Düsseldorf au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților, subliniind impactul pe care fostul portar l-a avut asupra comunității fotbalistice.

„Fortuna îşi ia rămas bun de la Georg Koch cu mare tristeţe şi îi va onora mereu memoria. Simpatia şi condoleanţe din partea tuturor celor de la Fortuna se îndreaptă către familia sa, prietenii şi toţi cei care l-au cunoscut şi l-au apreciat pe Georg Koch”, au transmis reprezentanții clubului.

Lumea sportului este în doliu

De-a lungul carierei, Koch a evoluat în 213 meciuri din Bundesliga și în alte 165 din liga secundă, apărând poarta unor echipe precum Fortuna Düsseldorf, FC Kaiserslautern, MSV Duisburg și PSV Eindhoven.

După retragerea din activitate, Koch a continuat să fie implicat în sport ca antrenor de portari, ultima sa colaborare fiind cu formația Viktoria Köln, în sezonul 2022–2023. În 2023, în timpul unui control de rutină, acesta a primit diagnosticul de cancer, moment care a marcat începutul unei lupte dificile cu boala.

