Pe ce loc s-ar putea clasa România la Eurovision: Mihai Trăistariu: „Piesa nu este ceea ce trebuie”

De: Georgiana Ionita 05/03/2026 | 17:35
Finala Eurovision România a stârnit reacții în lumea muzicală, iar Mihai Trăistariu, unul dintre cei mai mari susținători ai concursului, a comentat deschis rezultatul competiției. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul face pronosticul pentru România la Eurovision și dezvăluie motivul pentru care, anul viitor, își va îndrepta atenția către alte competiții muzicale. 

Artistul, unul dintre cei mai mari fani ai concursului Eurovision din România, spune că urmărește competiția cu atenție de ani buni și nu s-a ferit să comenteze rezultatul finalei în urma căreia Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision.

„Sunt fan Eurovision de când mă știu”

Mihai Trăistariu a dezvăluit faptul că alegerea juriul, anul acesta, i s-a părut neinspirată. Mai mult, artistul a vorbit și despre șansele României în competiția internațională. Deși spune că vocea Alexandrei Căpitănescu este una bună, Mihai Trăistariu consideră că piesa va avea un parcurs dificil la Eurovision și a făcut chiar și un pronostic legat de clasamentul final.

Eu sunt fan Eurovision de când mă știu, sunt fanatic. Mi-am dorit dintotdeauna să câștig acest concurs. Am fost de 11 ori finalist la Eurovision România și atunci cred că pot să-mi permit un pronostic. Urmăresc îndeaproape fenomenul și anul acesta, de exemplu, m-am revoltat pe alegerea juriului, care a fost, părerea mea, neinspirată. M-am revoltat și pe faptul că au scos votul publicului, ceea ce iar mi s-a părut o tâmpenie. Până și etapa internațională are jumătate de voturi prin SMS și jumătate jurii, deci trebuia să rămână și la noi, ca să nu decidă doar șapte oameni piesa aleasă pentru 20 de milioane de români. Mi s-a părut un pic necinstit. Iar ceea ce s-a întâmplat aseară e o consecință a faptului că au ales acești șapte jurați.

Nu mizez pe România anul ăsta. Vocea fetei este bună, dar piesa nu este ceea ce trebuie, părerea mea personală. Nu se reține, nu e o piesă pe care să o reascuți din nou și să zici: «Uite ce piesă faină». Poate păcăli momentul, în sensul că faci acolo niște scheme și niște isprăvi suficiente încât să îți ia ochii, dar, ca piesă, iar la Eurovision contează foarte mult piesa, de acolo pornești. Ca melodie, eu zic că nu e ceea ce trebuie pentru Eurovision. Pronosticul meu este undeva la jumătatea clasamentului. Sunt vreo 40 de țări în concurs, iar eu cred că România se va clasa undeva între locurile 15 și 20, a declarat Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

„Casele de pariuri dictează de multe ori rezultatul”

În analiza sa despre Eurovision, Mihai Trăistariu spune că un rol important în anticiparea clasamentului final îl au și casele de pariuri, care, de-a lungul anilor, au reușit de multe ori să indice corect favoriții competiției.

În general, casele de pariuri dictează și rezultatul final. Nu e musai, dar în proporție de 98% cam asta se întâmplă. Chiar și eu, în 2006, eram pe locurile 1, 2, 3 la casele de pariuri și am fost în top. Și atunci s-a păstrat acest clasament pentru că lumea pariază cu bani. Toți europenii pariază cu bani și, când pariază cu bani, mai dau și un vot atunci când va fi finala mare, ca să-și câștige pariul. Și de multe ori cam ce se pariază, cam aia iese. La casele de pariuri, România nu stă grozav. Nu știu dacă se poate schimba ceva. Rămân la părerea mea că totul ține de melodie și, dacă melodia nu e cine știe ce, poți să te pui și în cap. Poți să faci show-ul show-ului și nu faci nimic. Dar nu se știe niciodată. Eu le doresc succes celor din echipa României să dea tot ce pot, a mai spus acesta.

În același timp, cântărețul a vorbit și despre motivul pentru care a decis să se retragă din selecția Eurovision România din acest an, deși spune că avea pregătită o piesă în care credea foarte mult.

Regret că m-am retras. Eu credeam că piesa mea, «Infinity», era de locul întâi internațional și cred în continuare că era exact ce trebuie. Avea și voce, și dramatism, și sensibilitate, te făcea să plângi, împachetată cum trebuie și cu un show excepțional. Reorchestrată era exact definiția unei melodii câștigătoare de Eurovision internațional. M-am retras pentru că, repet, au adus un juriu în plus și au scos votul publicului. Mi s-a părut necinstit și atunci nu m-am mai înscris în concurs, ne-a dezvăluit artistul.

„Nu mai vreau să aud de Eurovision România”

Chiar dacă a decis să nu mai participe la selecția națională din România, Mihai Trăistariu spune că nu renunță la visul său legat de Eurovision. Artistul a dezvăluit că ia în calcul să se înscrie anul viitor în selecția organizată de o altă țară.

Pentru anul viitor mi-am extras deja regulamentul de la Sanremo, din Italia. Câștigătorul Sanremo reprezintă Italia la Eurovision. Mi l-am tradus și, pentru că de câțiva ani sunt admiși și străini, o să mă înscriu în Italia pentru anul viitor. Mă pregătesc deja de pe acum și, Doamne ajută, să fie bine.

Pentru România a fost ultima dată când încerc. Nu mai vreau să aud de Eurovision România. Mi se pare că nu e ce trebuie. Eurovision România a slăbit atât de mult de câțiva ani, s-a dus în cap, încât nu mai merită să te înscrii. Sunt atâtea țări, vreo 15, care permit artiști și compozitori străini, și atunci de ce nu? Până la urmă, visul meu este să câștig Eurovisionul. Aș fi vrut pentru România, dar dacă nu se poate, sunt atâtea țări. Așa că anul viitor o să încerc în altă țară, de-a dezvăluit Trăistariu.

