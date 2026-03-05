Alina Pușcaș reacționează după acuzațiile Andreei Bălan. Vedeta Antenei 1 a fost tranșantă: „În acest context, nu există pentru mine”

Recent, relațiile dintre Andreea Bălan și Alina Pușcaș au atras atenția publicului, stârnind numeroase discuții în mediul online și comentarii din partea fanilor. Totul a pornit după ce Andreea Bălan a făcut referiri la anumite situații din culisele televiziunii, sugerând că ar fi existat discuții negative la adresa sa.

Menționarea indirectă a Alinei Pușcaș a surprins mulți dintre urmăritori, având în vedere că, în trecut, cele două erau văzute ca apropiate și ca făcând parte din aceeași „familie” profesională, colaborând strâns la mai multe proiecte televizate.

Cum a reacționat Alina Pușcaș

„Odată am fost mare familie, apoi n-am mai fost. A vorbit urât de mine! Și nu mi-a plăcut”, a transmis Andreea Bălan în emisiunea „La Măruță”.

Alina Pușcaș a reacționat în fața acestor speculații, clarificând public situația și explicând felul în care percepe relațiile profesionale. Ea a subliniat importanța delimitării între viața profesională și cea personală, dar și respectarea normelor de etică și a confidențialității în televiziune. În același timp, a evidențiat că, deși colaborarea cu Andreea Bălan a fost apreciată în trecut, legăturile de tip familial nu se aplică în context profesional, iar prietenia de la locul de muncă trebuie privită separat de relațiile de familie adevărate, formate din rude apropiate, soț și copii.

„Eu atât doresc să spun: de când lucrez în televiziune, știu să îmi respect contractele de confidențialitate, iar termenul de «familie», în acest context, nu există pentru mine. Familia mea este strict ceea ce ține de soțul meu, copiii mei și rudele de sânge. În rest, prieteni, cunoștințe, colegi de muncă”, a declarat Alina Pușcaș pentru Viva.ro.

