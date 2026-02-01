Andreea Bălan, dezvăluiri intime despre cererea în căsătorie. Câte rochii de mireasă va purta în ziua cea mare

Andreea Bălan se află într-o perioadă plină de emoții și entuziasm, după ce a început oficial pregătirile pentru nunta cu Victor Cornea. Deși evenimentul este programat pentru luna mai 2026, artista a intrat deja în atmosfera marelui moment, odată cu trimiterea invitațiilor. Acestea impresionează printr-un design elegant, sofisticat și atent ales.

Ceremonia religioasă va avea loc în primăvară, însă detaliile importante sunt deja stabilite. Petrecerea de nuntă se va desfășura într-o locație spectaculoasă din Buftea, situată pe malul lacului, cunoscută publicului și pentru alte evenimente mondene. Andreea a povestit că au fost deja alese florile, decorul și aranjamentele, urmând ca în perioada următoare să aibă loc și degustarea meniului.

Andreea Bălan a făcut noi detalii despre nuntă

Andreea Bălan a povestit că decizia căsătoriei a venit natural, după aproximativ un an și jumătate de relație, perioadă în care Victor Cornea a observat cât de mult îi plăcea ideea de a-i purta numele. În turneele de tenis, era adesea prezentată drept soția lui, iar reacțiile ei sincere de bucurie au fost un semn clar că își dorește acest pas. Artista vede viitorul ca o combinație firească între identitatea ei publică și rolul de parteneră într-o lume internațională, unde Victor este deja consacrat.

Nunta va avea loc pe malul lacului Buftea și va reuni aproximativ 150 de invitați. Evenimentul va fi unul cu accente tradiționale, cu dansul mirilor, obiceiuri specifice și un meniu clasic, însă atent ales. Detaliile importante sunt deja stabilite, de la locație și meniu, până la invitați și momentele artistice, iar pregătirile sunt bine organizate cu ajutorul unei echipe specializate.

„Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. După un an și jumătate s-a hotărât. M-a întrebat dacă mai vreau să mă căsătoresc vreodată, dacă vreau să îmbrac din nou rochia de mireasă. Știa deja că îmi doresc asta. La turnee mă trecea drept wife, pe bagaje scria wife, la hotel eram trecută doamna Cornea. El vedea reacțiile mele și eu chiar mă bucuram autentic când vedeam scris wife, Andreea Bălan Cornea. Pentru el a fost un semnal clar că îmi doresc acest lucru și că mi-ar plăcea să-i port numele. Mă bucur să-i port numele, pentru că este un nume internațional, el este cunoscut în lumea tenisului. O să fiu Andreea Bălan Cornea – Bălan rămâne numele de scenă, iar în afară, când merg cu el, voi fi Cornea. Acolo el strălucește, iar eu sunt familia, femeia din spatele unui bărbat.

Nunta va avea loc pe malul lacului Buftea și vor fi aproximativ 150 de invitați. Am stabilit locația, meniul, cine va cânta și am trimis deja invitațiile. Va fi o nuntă tradițională, cu dansul mirilor, obiceiuri și mâncare tradițională.”, a transmis Andreea Bălan, în Un podcast de seara cu Alex Dobreanu.

Câte rochii de mireasă va purta Andreea

Pentru ziua cea mare, Andreea va avea trei rochii diferite, una pentru ceremonie, una pentru vals și una pentru momentul tortului. Prioritatea ei este să se simtă bine pe tot parcursul evenimentului, motiv pentru care va opta pentru încălțăminte comodă. Victor este emoționat, dar fericit, fiind prima lui nuntă, iar cei doi privesc evenimentul ca pe un început solid, construit pe iubire, echilibru și bucuria de a fi împreună.

„Am o rochie pentru ceremonie, o rochie pentru vals și încă una pentru momentul tortului. Trei rochii. Una este tip sirenă, una este ca de păpușă, pentru vals, iar a treia este scurtă.

Pentru ca nunta să fie perfectă, o să am grijă să port tocuri mici, ca să nu mă doară spatele. Trebuie să stai multe ore în picioare, să dansezi și să fii printre invitați. La asta o să fiu atentă. În rest, totul va fi foarte bine, pentru că am oameni specializați care se ocupă de organizare.

Victor este fericit, emoționat și nerăbdător. Este prima lui nuntă. Doamne ajută! E foarte frumos când oamenii se iubesc și construiesc împreună lucruri frumoase.”, a mai spus artista în cadrul podcastului.

