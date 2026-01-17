Mihai Petre nu își explică atacul dur al Andreei Bălan: ”O copilărie”

Un val de reacții a fost stârnit în spațiul public după apariția Andreei Bălan în emisiunea „La Măruță”, unde artista a ales să adopte o atitudine directă și să vorbească deschis despre antipatiile sale din lumea mondenă. Într-un context în care multe vedete preferă diplomația sau evită subiectele sensibile, artista nu s-a ascuns după perdea și a spus tot ce a simți.

Printre numele menționate de Andreea Bălan s-a aflat și Mihai Petre, fost coleg al acesteia în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva”. Afirmațiile artistei au readus în discuție tensiunile mai vechi din culisele show-ului, sugerând că relațiile dintre cei doi nu au fost niciodată armonioase și că divergențele ar fi contribuit la decizia ei de a părăsi proiectul. Contextul este cu atât mai sensibil cu cât emisiunea a fost, de-a lungul anilor, una dintre cele mai urmărite producții de divertisment din România.

„Mihai Trăistariu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu. Ilona Brezoianu. Mai e și Mihai Petre, e rău, rău, din cauza lui n-am mai fost eu acolo (la ‘Te cunosc de undeva’-n.r.). Am polițele mele. Trăistariu vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență. Iulia Albu se dă mai mult decât este, critică și judecă fără empatie. Ailaltă, Băduleasca, vrea să facă show, dar jignește prin ceea ce spune.”, a spus Andreea Bălan.

Mihai Petre a venit cu un mesaj după replicile Andreei Bălan

După apariția acestor declarații ale Andreei Bălan, CANCAN l-a contact pe Mihai Petre. Dansatorul și coregraful, cunoscut pentru discreția sa și pentru faptul că evită conflictele publice, a ales o abordare rezervată. Reacția sa a fost una calmă, lipsită de dramatism sau dorință de a alimenta polemica.

Mihai Petre nu a părut afectat de subiect și nu a considerat necesar să ofere explicații ample. Acesta se află în Barcelona cu treabă și nu știa despre subiectul dezbătut de Andreea Bălan. Nu a părut surprins atunci când i s-a spus ce a spus artista despre el, ci doar că nu are ce să comenteze și că i se par niște copilărisme.

“Nu știu, nu sunt la curent. Sunt în Barcelona. Nu am auzit de asta, nu mă preocupă. Nu îi văd sensul, mi se pare o copilărie oricum”, a spus Mihai Petre pentru CANCAN.

CITEȘTE ȘI: Poza zilei | Cum arăta Andreea Bălan la începutul anilor 2000, când făcea parte din trupa Andre

Andreea Bălan a blocat, din nou, traficul din Capitală! Fustița e tot mai scurtă, chiar și pe ger