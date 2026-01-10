Andreea Bălan a blocat, din nou, traficul din Capitală! Fustița e tot mai scurtă, chiar și pe ger

Mai este o noutate pentru cineva că Andreea Bălan sucește mințile trecătorilor atunci când iese pe străzile Capitalei? Am putea cu ușurință să o numim regina neîncoronată a fustițelor mini! Pare că are în garderoba sa toate culorile, imprimeurile și modelele posibile, însă niciuna nu depășește lungimea maximă admisă! Nu putem să nu ne întrebăm dacă artista deține cumva articole vestimentare care să îi acopere picioarele. Cântăreața nu renunță la fustițele mini care au consacrat-o nici măcar pe vremea aceasta cu geruri de crapă și pietrele! Ce-i drept, dacă ne uităm la Andreea Bălan nu crapă nimic, poate doar unele doamne de invidie, dar asta e altă poveste! CANCAN.RO are imagini de senzație.

Temperaturile au scăzut semnificativ, prilej cu care ne putem scoate din garderobă hainele groase, gecile și blănurile. Pentru Andreea Bălan însă, nu se aplică această regulă. Vedeta nu renunță la tocuri și fustițe scurte nici să o pici cu ceară (vezi aici ținuta ei de la mânăstire). Iată cum am surprins-o.

Andreea Bălan sfidează gerul în cea mai scurtă fustă

Pe la orele dimineții, când abia ce s-a crăpat de ziuă ( iată că până la urmă s-a crăpat ceva), Andreea Bălan s-a urcat în mașină împreună cu cele două fetițe și s-a îndreptat spre o cafenea cunoscută din zona Primăverii. Artista a găsit rapid un loc de parcare și apoi a mai stat aproximativ 10 minute în mașină. Nu, nu să se aranjeze pe ea, căci asta o făcuse deja de acasă ( veți vedea imediat), ci să-și îmbrace fetițele. Andreea a avut grijă ca Ella și Clara să fie bine pregătite pentru temperaturile scăzute. În ceea ce o privește pe ea însă, lucrurile au stat altfel!

În ciuda temperaturilor scăzute și a gheții de afară, Andreea Bălan demonstrează că stilul care a consacrat-o nu o părăsește. Artista a sfidat gerul de afară, dar și poleiul, într-o ținută curajoasă, compusă dintr-o fustă mini, o geantă Prada perfect asortată și o pereche de ghete, tot Prada cu toc gros. Așadar, cu toate că vremea nu era deloc prietenoasă, cântăreața a ales să se poarte așa cum îi place și a atras privirile trecătorilor de rând.

Apariție de 10, mamă de 10

Au mers toate trei ținându-se de mână spre cafenea, oferind o imagine care a topit frigul de afară. Cu toate că artista avea tocuri pe gheață, a demonstrat că tot ea este echilibrul din familie, și la propriu, dar mai ales la figurat.

Au ajuns la cafeneaua Utopia, acolo unde majoritatea vedetelor își fac apariția. Vizita a fost de scurtă durată, „punct ochit, punct lovit”! Artista și-a cumpărat rapid o cafea, iar pentru fetițe a ales câteva produse de patiserie. Fără să zăbovească prea mult, Andreea Bălan și-a continuat drumul, cu stil, grijă de mamă și un aer relaxat înapoi spre autoturismul ei parcat în apropiere.

