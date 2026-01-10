Acasă » Exclusiv » Andreea Bălan a blocat, din nou, traficul din Capitală! Fustița e tot mai scurtă, chiar și pe ger

Andreea Bălan a blocat, din nou, traficul din Capitală! Fustița e tot mai scurtă, chiar și pe ger

De: Delina Filip 10/01/2026 | 06:50
Andreea Bălan a blocat, din nou, traficul din Capitală! Fustița e tot mai scurtă, chiar și pe ger
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Mai este o noutate pentru cineva că Andreea Bălan sucește mințile trecătorilor atunci când iese pe străzile Capitalei? Am putea cu ușurință să o numim regina neîncoronată a fustițelor mini! Pare că are în garderoba sa toate culorile, imprimeurile și modelele posibile, însă niciuna nu depășește lungimea maximă admisă! Nu putem să nu ne întrebăm dacă artista deține cumva articole vestimentare care să îi acopere picioarele. Cântăreața nu renunță la fustițele mini care au consacrat-o nici măcar pe vremea aceasta cu geruri de crapă și pietrele! Ce-i drept, dacă ne uităm la Andreea Bălan nu crapă nimic, poate doar unele doamne de invidie, dar asta e altă poveste! CANCAN.RO are imagini de senzație. 

Temperaturile au scăzut semnificativ, prilej cu care ne putem scoate din garderobă hainele groase, gecile și blănurile. Pentru Andreea Bălan însă, nu se aplică această regulă. Vedeta nu renunță la tocuri și fustițe scurte nici să o pici cu ceară (vezi aici ținuta ei de la mânăstire).  Iată cum am surprins-o.

Andreea Bălan sfidează gerul în cea mai scurtă fustă

Pe la orele dimineții, când abia ce s-a crăpat de ziuă ( iată că până la urmă s-a crăpat ceva), Andreea Bălan s-a urcat în mașină împreună cu cele două fetițe și s-a îndreptat spre o cafenea cunoscută din zona Primăverii. Artista a găsit rapid un loc de parcare și apoi a mai stat aproximativ 10 minute în mașină. Nu, nu să se aranjeze pe ea, căci asta o făcuse deja de acasă ( veți vedea imediat), ci să-și îmbrace fetițele.  Andreea a avut grijă ca Ella și Clara să fie bine pregătite pentru temperaturile scăzute. În ceea ce o privește pe ea însă, lucrurile au stat altfel!

Andreea Bălan a sfidat, din nou, temperatura
Andreea Bălan a sfidat, din nou, temperatura

În ciuda temperaturilor scăzute și a gheții de afară, Andreea Bălan demonstrează că stilul care a consacrat-o nu o părăsește. Artista a sfidat gerul de afară, dar și poleiul, într-o ținută curajoasă, compusă dintr-o fustă mini, o geantă Prada perfect asortată și o pereche de ghete, tot Prada cu toc gros. Așadar, cu toate că vremea nu era deloc prietenoasă, cântăreața a ales să se poarte așa cum îi place și a atras privirile trecătorilor de rând.

Apariție de 10, mamă de 10

Au mers toate trei ținându-se de mână spre cafenea, oferind o imagine care a topit frigul de afară. Cu toate că artista avea tocuri pe gheață, a demonstrat că tot ea este echilibrul din familie, și la propriu, dar mai ales la figurat.

Vedeta are mare grijă de fetițele ei
Vedeta are mare grijă de fetițele ei

Au ajuns la cafeneaua Utopia, acolo unde majoritatea vedetelor își fac apariția. Vizita a fost de scurtă durată, „punct ochit, punct lovit”! Artista și-a cumpărat rapid o cafea, iar pentru fetițe a ales câteva produse de patiserie. Fără să zăbovească prea mult, Andreea Bălan și-a continuat drumul, cu stil, grijă de mamă și un aer relaxat înapoi spre autoturismul ei parcat în apropiere.

CITEȘTE ȘI: După ce că și-a luat cea mai scurtă fustă, se mai și ridică! Andreea Bălan a luat-o la fugă pe stradă

ACCESEAZĂ ȘI: Andreea Bălan, show total în noul bolid de 150.000 €! A dat „flash-uri” cu fustița super scurtă și i-a lăsat pe toți cu gurile căscate

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regina Întunericului îl îngroapă din declarații pe fostul soț! Gabriela Lucuțar: „El nu se mai implică din niciun punct de vedere”
Exclusiv
Regina Întunericului îl îngroapă din declarații pe fostul soț! Gabriela Lucuțar: „El nu se mai implică din niciun…
Dani Oțil, învins de propria soție! Degeaba a protestat, tot a scos cardul la final
Exclusiv
Dani Oțil, învins de propria soție! Degeaba a protestat, tot a scos cardul la final
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare ușurare sufletească
Mediafax
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare...
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei
Gandul.ro
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
Digi24
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin...
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre de muncă forțată unde-și derula escrocheriile
Mediafax
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre...
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
Digi24
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
go4it.ro
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei
Gandul.ro
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat ...
Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat în Grecia
Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”
Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”
Călin Donca, cel mai bogat concurent de la Survivor 2026? Ce avere are Faimosul care s-a luat la bătaie ...
Călin Donca, cel mai bogat concurent de la Survivor 2026? Ce avere are Faimosul care s-a luat la bătaie cu Cristi Boureanu
Carbonara fără paste?! Pasta Queen te face să spui : Mamma mia, dar ce bunătate
Carbonara fără paste?! Pasta Queen te face să spui : Mamma mia, dar ce bunătate
Iarnă crâncenă în cel mai călduros oraș din România. Ninge 11 zile neîncetat, potrivit meteorologilor ...
Iarnă crâncenă în cel mai călduros oraș din România. Ninge 11 zile neîncetat, potrivit meteorologilor Accuweather
Vezi toate știrile
×