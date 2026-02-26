Acasă » Știri » Serghei Mizil, reacție vehementă în cazul clubului controversat din Capitală: ”Nu e suficient să declari că ai fost constrâns”

Serghei Mizil, reacție vehementă în cazul clubului controversat din Capitală: ”Nu e suficient să declari că ai fost constrâns”

De: Simona Vlad 26/02/2026 | 22:26
Serghei Mizil face echipă cu Mara Bănică, la Asia Express / Sursă foto: captură YouTube
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Serghei Mizil, reacție fermă în cazul bordelului din Capitală care a încins toate spritele! Invitat în platoul Dan Capatos Show, Mizil a comentat fragmentele din rechizitoriu citite de Dan Capatos și a pus sub semnul întrebării constrângerea invocată în mărturia unei tinere. Ba mai mult, Serghei Mizil a insistat că acuzațiile trebuie susținute de probe clare, nu doar de declarații. CANCAN.ro are toate detaliile!

În timpul emisiunii, Dan Capatos a prezentat pasaje din documentele anchetatorilor care descriu modul în care ar fi funcționat clubul din București. Potrivit mărturiei citite, tinerele ar fi fost plătite în funcție de serviciile oferite și de sumele lăsate de clienți. Serghei Mizil a contestat ideea că situația ar putea fi încadrată automat la constrângere. Vezi emisiunea integrală aici!

„Îți spun, n-are cum să le forțeze așa cum se spune. E foarte ușor să pui o etichetă și să spui că cineva a fost obligat, dar trebuie să demonstrezi asta. Nu e suficient să declari că ai fost constrâns, trebuie să existe probe clare, dovezi concrete, altfel rămâne doar o afirmație care poate fi interpretată în multe feluri.”

Conform fragmentelor prezentate, pentru a intra într-o cameră cu una dintre fete, clientul ar fi plătit în jur de 500 de lei, iar din această sumă tânăra ar fi primit aproximativ 200 lei. În anumite cazuri, dacă serviciile erau considerate satisfăcătoare, clientul oferea 1.000 de lei, bani care ajungeau integral la fată.

„Dacă vorbim despre bani plătiți direct, despre sume primite și acceptate, trebuie să vedem exact unde intervine presiunea reală. Dacă cineva spune că a fost obligat, trebuie explicat foarte clar cum, prin ce mijloace, în ce context. Pentru că altfel, din afară, pare o înțelegere între adulți care au știut în ce intră.”

Serghei Mizil: „Am întâlnit multe cazuri de șantaj”

Un alt moment din mărturie a vizat un episod în care tânăra ar fi consumat un pahar de tequila și ulterior s-ar fi simțit diferit, mai euforică decât de obicei. Ea susține că ar fi auzit o supraveghetoare spunând patronului că „a băut tot paharul”, detaliu care ridică suspiciuni serioase. Serghei Mizil a cerut însă prudență și a insistat că astfel de afirmații trebuie verificate serios.

„Am văzut de-a lungul anilor foarte multe situații în care, după ce apar conflicte sau neînțelegeri, ies la iveală și acuzații grave. Nu spun că nu există abuzuri, spun doar că trebuie dovedite fără dubiu. În experiența mea, am întâlnit cazuri în care se ajungea la șantaj sau la presiuni reciproce, iar adevărul era mult mai complicat decât părea la prima vedere. (…) E foarte simplu să judeci din exterior și să spui că lucrurile sunt albe sau negre. În realitate, există multe nuanțe și fiecare detaliu contează. Dacă există vinovăție, instanța va stabili asta pe baza probelor. Până atunci, cred că trebuie să fim echilibrați și să nu transformăm niște declarații într-un verdict.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Cine e bărbatul misterios din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță. Noi detalii care pot schimba cursul anchetei!

Serghei Mizil, dezvăluiri neașteptate la Dan Capatos Show: „Am prieteni care fac bani serioși din bordeluri”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”
Știri
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”
Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist
Știri
Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
Mediafax
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi. Oliharhul rus care a pus mâna pe proprietatea fabuloasă
Adevarul
Putin și-a vândut palatul de la Marea Neagră, la prețul unei mașini vechi....
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum ...
Alex Bodi îi dă replica lui Beinur. Musculosul dezvăluie motivul real al divergențelor: ”N-am cum să-mi cer scuze”
Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist
Cristiano Ronaldo e patron de club! A dat lovitura la finalul carierei de fotbalist
Motivul real pentru care Florin Salam nu a acceptat ca Betty să cânte la evenimente: ”Eu știu ce ...
Motivul real pentru care Florin Salam nu a acceptat ca Betty să cânte la evenimente: ”Eu știu ce am pățit!”
Alex Bodi, reacție tăioasă după sentința lui Dorian Popa: ”Doamne ferește să mai gafeze încă ...
Alex Bodi, reacție tăioasă după sentința lui Dorian Popa: ”Doamne ferește să mai gafeze încă o dată!”
Christina Applegate, o copilărie marcată de abuzuri: ”M-am simțit rău, speriată și tristă”
Christina Applegate, o copilărie marcată de abuzuri: ”M-am simțit rău, speriată și tristă”
Survivor se ”detonează” după eliminarea lui! Fostul concurent de la Antena 1 povestește cum i-au ...
Survivor se ”detonează” după eliminarea lui! Fostul concurent de la Antena 1 povestește cum i-au influențat conflictele performanța
Vezi toate știrile
×