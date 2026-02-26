Serghei Mizil, reacție vehementă în cazul clubului controversat din Capitală: ”Nu e suficient să declari că ai fost constrâns”

Serghei Mizil, reacție fermă în cazul bordelului din Capitală care a încins toate spritele! Invitat în platoul Dan Capatos Show, Mizil a comentat fragmentele din rechizitoriu citite de Dan Capatos și a pus sub semnul întrebării constrângerea invocată în mărturia unei tinere. Ba mai mult, Serghei Mizil a insistat că acuzațiile trebuie susținute de probe clare, nu doar de declarații. CANCAN.ro are toate detaliile!

În timpul emisiunii, Dan Capatos a prezentat pasaje din documentele anchetatorilor care descriu modul în care ar fi funcționat clubul din București. Potrivit mărturiei citite, tinerele ar fi fost plătite în funcție de serviciile oferite și de sumele lăsate de clienți. Serghei Mizil a contestat ideea că situația ar putea fi încadrată automat la constrângere. Vezi emisiunea integrală aici!

„Îți spun, n-are cum să le forțeze așa cum se spune. E foarte ușor să pui o etichetă și să spui că cineva a fost obligat, dar trebuie să demonstrezi asta. Nu e suficient să declari că ai fost constrâns, trebuie să existe probe clare, dovezi concrete, altfel rămâne doar o afirmație care poate fi interpretată în multe feluri.”

Conform fragmentelor prezentate, pentru a intra într-o cameră cu una dintre fete, clientul ar fi plătit în jur de 500 de lei, iar din această sumă tânăra ar fi primit aproximativ 200 lei. În anumite cazuri, dacă serviciile erau considerate satisfăcătoare, clientul oferea 1.000 de lei, bani care ajungeau integral la fată.

„Dacă vorbim despre bani plătiți direct, despre sume primite și acceptate, trebuie să vedem exact unde intervine presiunea reală. Dacă cineva spune că a fost obligat, trebuie explicat foarte clar cum, prin ce mijloace, în ce context. Pentru că altfel, din afară, pare o înțelegere între adulți care au știut în ce intră.”

Serghei Mizil: „Am întâlnit multe cazuri de șantaj”

Un alt moment din mărturie a vizat un episod în care tânăra ar fi consumat un pahar de tequila și ulterior s-ar fi simțit diferit, mai euforică decât de obicei. Ea susține că ar fi auzit o supraveghetoare spunând patronului că „a băut tot paharul”, detaliu care ridică suspiciuni serioase. Serghei Mizil a cerut însă prudență și a insistat că astfel de afirmații trebuie verificate serios.

„Am văzut de-a lungul anilor foarte multe situații în care, după ce apar conflicte sau neînțelegeri, ies la iveală și acuzații grave. Nu spun că nu există abuzuri, spun doar că trebuie dovedite fără dubiu. În experiența mea, am întâlnit cazuri în care se ajungea la șantaj sau la presiuni reciproce, iar adevărul era mult mai complicat decât părea la prima vedere. (…) E foarte simplu să judeci din exterior și să spui că lucrurile sunt albe sau negre. În realitate, există multe nuanțe și fiecare detaliu contează. Dacă există vinovăție, instanța va stabili asta pe baza probelor. Până atunci, cred că trebuie să fim echilibrați și să nu transformăm niște declarații într-un verdict.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Cine e bărbatul misterios din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță. Noi detalii care pot schimba cursul anchetei!

Serghei Mizil, dezvăluiri neașteptate la Dan Capatos Show: „Am prieteni care fac bani serioși din bordeluri”