Serghei Mizil, dezvăluiri neașteptate la Dan Capatos Show: „Am prieteni care fac bani serioși din bordeluri”

Subiectul bordelurilor din România a fost pus pe masă în platoul Dan Capatos Show! Dan Capatos și Serghei Mizil au intrat în dialog, unde au vorbit despre legalizare, ipocrizie și milioane de euro care circulă în zona gri. Tema a pornit de la opoziția Bisericii și a ajuns rapid la mecanismele prin care rețelele funcționează nestingherite.

Serghei Mizil a declarat că fenomenul nu poate fi oprit prin interdicții morale, pentru că realitatea din teren arată altceva. El a spus că prostituția există indiferent de poziția oficială a autorităților și că banii produși astfel nu dispar în neant. Mizil a mai spus și că lipsa unei reglementări clare nu face decât să alimenteze economia subterană și să lase statul fără venituri. Serghei a invocat modele din Occident, unde activitatea este fiscalizată, controlată medical și monitorizată de autorități. Vezi emisiunea integrală aici!

„Biserica se opune la orice, dar fenomenul nu dispare dacă îl ascunzi sau te prefaci că nu există. Omul, dacă vrea să joace sau să meargă la o femeie, o face oricum, indiferent de ce scrie în lege. În Austria și Germania statul ia bani serioși din taxe, există controale, asigurări medicale și reguli clare. La noi banii se duc în buzunare private, iar statul pierde sume uriașe pentru că refuză să reglementeze transparent.”

Dan Capatos a adus discuția în zona juridică, punând reflectorul pe diferența dintre percepție și probă concretă în instanță. Moderatorul a spus că prostituția este dezincriminată, însă proxenetismul rămâne infracțiune și poate aduce dosare penale serioase. Conversația a alunecat rapid către metodele prin care rețelele ar funcționa, folosind cartele preplătite și sisteme greu de urmărit.

„Este foarte greu să demonstrezi că ai luat bani, dacă persoana implicată spune clar că nu a primit nimic. Poți avea informații, poți avea suspiciuni, dar fără dovadă concretă cazul se destramă rapid în fața legii. Diferența dintre aparență și probă este uriașă, iar aici se rupe tot mecanismul juridic. În lipsa unui transfer demonstrabil de bani, lucrurile rămân la nivel de presupunere.”

Serghei Mizil: „Am prieteni care fac bani serioși din bordeluri”

Serghei Mizil a revenit cu exemple personale din străinătate și a vorbit despre sisteme unde activitatea este reglementată și aduce venituri consistente la buget. El a spus că știe persoane care lucrează legal în Austria și plătesc taxe considerabile.

„Am trei sau patru prieteni care lucrează oficial în Austria și statul încasează bani serioși din activitatea lor. Plătesc asigurări medicale, au reguli clare, zone stabilite și sunt monitorizați permanent de autorități competente. La noi, dacă nu demonstrezi clar că ai pus mâna pe bani, nu poți incrimina pe nimeni. Este suficient să spui că nu ai primit nimic și tot dosarul se prăbușește imediat.”

