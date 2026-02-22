Acasă » Altceva Podcast » Serghei Mizil a făcut un pas și n-a mai avut nicio șansă de scăpare. Detaliul care l-a dat instant de gol!

Serghei Mizil a făcut un pas și n-a mai avut nicio șansă de scăpare. Detaliul care l-a dat instant de gol!

De: Luciana Popescu 22/02/2026 | 06:50
Serghei Mizil a făcut un pas și n-a mai avut nicio șansă de scăpare. Detaliul care l-a dat instant de gol!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
16 poze
Vezi galeria foto

Serghei Mizil, spectacol de zile mari la cumpărături într-un mall din Capitală. Simpla lui prezență nu a trecut neobservată nici de această dată, iar outfit-ul său a fost cireașa de pe tort a ieșirii la maratonul de shopping. CANCAN.RO a fost și de această dată pe urmele omului de afaceri, iar pozele noastre vorbesc de la sine.

Așa cum ne-am obișnuit, orice apariție a lui Serghei Mizil atrage toate privirile. Omul de afaceri, a fost surprins la o rundă zdravănă de shopping în mall-ul Băneasa. Serghei a pășit în centrul comercial din zona de nord ca pe podium, îmbrăcat într-un trening roșu intens, cu dungi albe, asortat perfect cu atitudinea sa nonșalantă. A purtat și consacrații săi ochelari, iar în picioare a optat pentru niște ghete de iarnă pentru că afară sunt nămeți, iar temperaturile sunt cu minus.

Serghei Mizil a fost surprins purtând trening roșu

Serghei Mizil nu a plecat cu mâna goală din mall

Afaceristul a dat câteva ture de mall, a intrat în mai multe magazine, a analizat cu atenție rafturile cu articole sport. După lungi căutări, Serghei Mizil a și cumpărat câteva articole dintr-un magazin cu brand-uri de haine destul de costisitore, dar afaceristul nu s-a zgârcit.

Serghei Mizil s-a uitat la diverse articole sportive

După ce a terminat cu shopping-ul, Serghei nu putea să plece acasă neaccesorizat și ce credeți ca și-a cumpărat? O brățară cu mărgele. Poate este pentru el sau poate gentleman-ul nostru i-a luat cadou soției să se revanșeze că nu l-a însoțit la cumpărături?

Serghei Mizil a cumpărat brățară cu mărgele

„Are 72 de ani? Se ține bine!” reacții savuroase de la angajați

Sursele CANCAN.RO spun că Serghei Mizil a fost imediat observat de oamenii din mall. Cei care îl îndrăgesc imediat s-au dus la el pentru a face o poză. Între timp, angajații priveau momentele de glorie ale afaceristului și nu le venea să creadă că are 72 de ani. Ce este drept, Serghei șochează mereu când spune că are această vârstă pentru ca este un om plin de energie, iar felul său de a fi captează toată atenția. Dar până la urmă, vârsta este doar un număr, iar asta ne-a demonstrat chiar Serghei Mizil. Sursele noastre spun ca oamenii își dădeau coate și reclamau că “se ține bine”. Apariția din mall, ne-a demonstrat iar că antreprenorul este într-o formă de zile mari. Trecătorii și fanii prezenți nu și‑au putut stăpâni entuziasmul, unii l‑au comparat cu o „legendă vie a Capitalei”.

La cei 72 de ani ai săi, Serghei Mizil a transformat o simplă ieșire la cumpărături într‑un show complet pe holurile centrului comercial!

Serghei a stat de vorbă cu fanii

CITEȘTE ȘI: Serghei Mizil, varianta cuminte. Cine ar fi crezut? Disciplinat și elegant la brațul soției

Probleme de sănătate pentru Serghei Mizil, după o băută la munte: „Stau numai cu gheată. A început să mă mai lase durerea”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Olga Verbițchi, mesaj tranșant pentru Iuliana Beregoi după ce artista a făcut primele declarații în scandalul momentului
Știri
Olga Verbițchi, mesaj tranșant pentru Iuliana Beregoi după ce artista a făcut primele declarații în scandalul momentului
Vladimir Putin a dispărut, iar Zelenski a făcut anunțul, sperând că e pe moarte: ”Nu mai are prea mult timp”
Știri
Vladimir Putin a dispărut, iar Zelenski a făcut anunțul, sperând că e pe moarte: ”Nu mai are prea…
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat mirosind lenjeria intimă a unei minore
Adevarul
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat...
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”
Digi24
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am...
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul lor către Mauritius
Digi 24
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | Bulă și asigurarea de 500 lei
BANC | Bulă și asigurarea de 500 lei
Horoscop rune azi, 22 februarie 2026. Runa Algiz avertizează: impulsivii riscă conflicte azi, iar cei ...
Horoscop rune azi, 22 februarie 2026. Runa Algiz avertizează: impulsivii riscă conflicte azi, iar cei prudenți ies protejați și învingători
Lidia Buble, Antonia și Bianca Drăgușanu au fost prinse în flagrant. Top 30 de vedete care au sperat ...
Lidia Buble, Antonia și Bianca Drăgușanu au fost prinse în flagrant. Top 30 de vedete care au sperat că vor trece neobservate
Cum arată casa Adinei Alberts. Locuința are o grădină impresionantă cu fântână arteziană
Cum arată casa Adinei Alberts. Locuința are o grădină impresionantă cu fântână arteziană
Cartea de Tarot a zilei de azi, 22 februarie 2026. Șapte de Săbii avertizează: minciuni, jocuri ascunse ...
Cartea de Tarot a zilei de azi, 22 februarie 2026. Șapte de Săbii avertizează: minciuni, jocuri ascunse și trădări pot ieși azi la suprafață
Cum se face cel mai sănătos grătar, potrivit Mihaelei Bilic? Secretul stă în modul în care marinezi ...
Cum se face cel mai sănătos grătar, potrivit Mihaelei Bilic? Secretul stă în modul în care marinezi carnea
Vezi toate știrile
×