Serghei Mizil a făcut un pas și n-a mai avut nicio șansă de scăpare. Detaliul care l-a dat instant de gol!

Serghei Mizil, spectacol de zile mari la cumpărături într-un mall din Capitală. Simpla lui prezență nu a trecut neobservată nici de această dată, iar outfit-ul său a fost cireașa de pe tort a ieșirii la maratonul de shopping. CANCAN.RO a fost și de această dată pe urmele omului de afaceri, iar pozele noastre vorbesc de la sine.

Așa cum ne-am obișnuit, orice apariție a lui Serghei Mizil atrage toate privirile. Omul de afaceri, a fost surprins la o rundă zdravănă de shopping în mall-ul Băneasa. Serghei a pășit în centrul comercial din zona de nord ca pe podium, îmbrăcat într-un trening roșu intens, cu dungi albe, asortat perfect cu atitudinea sa nonșalantă. A purtat și consacrații săi ochelari, iar în picioare a optat pentru niște ghete de iarnă pentru că afară sunt nămeți, iar temperaturile sunt cu minus.

Serghei Mizil nu a plecat cu mâna goală din mall

Afaceristul a dat câteva ture de mall, a intrat în mai multe magazine, a analizat cu atenție rafturile cu articole sport. După lungi căutări, Serghei Mizil a și cumpărat câteva articole dintr-un magazin cu brand-uri de haine destul de costisitore, dar afaceristul nu s-a zgârcit.

După ce a terminat cu shopping-ul, Serghei nu putea să plece acasă neaccesorizat și ce credeți ca și-a cumpărat? O brățară cu mărgele. Poate este pentru el sau poate gentleman-ul nostru i-a luat cadou soției să se revanșeze că nu l-a însoțit la cumpărături?

„Are 72 de ani? Se ține bine!” reacții savuroase de la angajați

Sursele CANCAN.RO spun că Serghei Mizil a fost imediat observat de oamenii din mall. Cei care îl îndrăgesc imediat s-au dus la el pentru a face o poză. Între timp, angajații priveau momentele de glorie ale afaceristului și nu le venea să creadă că are 72 de ani. Ce este drept, Serghei șochează mereu când spune că are această vârstă pentru ca este un om plin de energie, iar felul său de a fi captează toată atenția. Dar până la urmă, vârsta este doar un număr, iar asta ne-a demonstrat chiar Serghei Mizil. Sursele noastre spun ca oamenii își dădeau coate și reclamau că “se ține bine”. Apariția din mall, ne-a demonstrat iar că antreprenorul este într-o formă de zile mari. Trecătorii și fanii prezenți nu și‑au putut stăpâni entuziasmul, unii l‑au comparat cu o „legendă vie a Capitalei”.

La cei 72 de ani ai săi, Serghei Mizil a transformat o simplă ieșire la cumpărături într‑un show complet pe holurile centrului comercial!

