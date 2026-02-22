Cum se face cel mai sănătos grătar, potrivit Mihaelei Bilic? Secretul stă în modul în care marinezi carnea

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat că un grătar poate fi nu doar gustos, ci și sănătos, dacă este pregătit corect. Potrivit acesteia, secretul constă în marinarea cărnii înainte de gătire, un pas simplu care poate reduce semnificativ formarea substanțelor toxice.

Deși grătarul este una dintre cele mai apreciate metode de gătire, temperaturile ridicate pot favoriza apariția unor substanțe nedorite. Din fericire, soluția este la îndemâna oricui: marinarea cărnii înainte de preparare. Acest proces simplu nu doar că îmbunătățește textura și aroma, ci creează și o barieră protectoare care reduce formarea compușilor toxici în timpul gătirii.

„Grătar cu bere sau grătar în bere? Vă e teamă că o carne rumenită la grătar nu e atât de sănătoasă pe cât e de gustoasă? Aflați că putem bloca formarea de compuși aromatici toxici cu un pahar de vin sau bere… nu de băut, ci pentru marinat. În domeniul gătirii cărnii prin prăjire sau frigere pe grătarul cu cărbune există studii care ne confirmă că un grătar corect executat e de nerefuzat”, a scris Mihaela Bilic pe contul ei de Facebook.

Cum să marinezi carnea

Studiile citate de aceasta arată rezultate clare: după șase ore de marinare, nivelul aminelor aromatice periculoase scade considerabil. Marinarea în vin reduce aceste substanțe cu aproximativ 40%, în timp ce marinarea în bere poate ajunge la o reducere de până la 88%. În plus, carnea marinată în bere a obținut cel mai bun scor în ceea ce privește siguranța și calitatea.

„Un studiu privind influența marinării în vin versus marinarea în bere a cărnii arată că, după 6 ore de marinare, conținutul de amine aromatice s-a redus cu 40%, respectiv 88%, iar din punct de vedere senzorial, carnea marinată în bere și apoi prăjită a întrunit cel mai ridicat scor de siguranță”, mai spune medicul nutriționist.

Efectele diferă și în funcție de tipul de bere folosit. Berea brună s-a dovedit cea mai eficientă, reducând formarea hidrocarburilor aromatice cu până la 68%. Berea Pilsner fără alcool a avut un efect de 36,5%, iar berea Pilsner clasică a redus acești compuși cu aproximativ 29,5%. Explicația constă în conținutul de flavonoizi și fitonutrienți din băuturile fermentate, substanțe care au un rol protector.

„Pentru grătarul cu cărbune, un alt studiu a arătat că marinarea în bere Pilsner, bere Pilsner fără alcool și bere brună are efecte diferite, după cum urmează: berea brună a prezentat cel mai puternic efect inhibitor în ceea ce privește formarea hidrocarburilor aromatice (68%), urmată de berea Pilsner fără alcool (36,5%) și, în cele din urmă, de berea Pilsner (29,5%). Explicația este efectul protector al flavonoizilor și al altor fitonutrienți prezenți în băuturile fermentate, ceea ce argumentează că știința pusă în slujba nutriției vine cu soluții pentru a găti savuros și sănătos”, a mai scris Mihaela Bilic.

