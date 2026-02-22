Acasă » Știri » Cum se face cel mai sănătos grătar, potrivit Mihaelei Bilic? Secretul stă în modul în care marinezi carnea

Cum se face cel mai sănătos grătar, potrivit Mihaelei Bilic? Secretul stă în modul în care marinezi carnea

De: Andreea Stăncescu 22/02/2026 | 07:20
Cum se face cel mai sănătos grătar, potrivit Mihaelei Bilic? Secretul stă în modul în care marinezi carnea
Cum să marinezi corect carnea / Sursa foto: Social media

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat că un grătar poate fi nu doar gustos, ci și sănătos, dacă este pregătit corect. Potrivit acesteia, secretul constă în marinarea cărnii înainte de gătire, un pas simplu care poate reduce semnificativ formarea substanțelor toxice.

Deși grătarul este una dintre cele mai apreciate metode de gătire, temperaturile ridicate pot favoriza apariția unor substanțe nedorite. Din fericire, soluția este la îndemâna oricui: marinarea cărnii înainte de preparare. Acest proces simplu nu doar că îmbunătățește textura și aroma, ci creează și o barieră protectoare care reduce formarea compușilor toxici în timpul gătirii.

„Grătar cu bere sau grătar în bere? Vă e teamă că o carne rumenită la grătar nu e atât de sănătoasă pe cât e de gustoasă? Aflați că putem bloca formarea de compuși aromatici toxici cu un pahar de vin sau bere… nu de băut, ci pentru marinat. În domeniul gătirii cărnii prin prăjire sau frigere pe grătarul cu cărbune există studii care ne confirmă că un grătar corect executat e de nerefuzat”, a scris Mihaela Bilic pe contul ei de Facebook.

Sursa foto: Pexels

Cum să marinezi carnea

Studiile citate de aceasta arată rezultate clare: după șase ore de marinare, nivelul aminelor aromatice periculoase scade considerabil. Marinarea în vin reduce aceste substanțe cu aproximativ 40%, în timp ce marinarea în bere poate ajunge la o reducere de până la 88%. În plus, carnea marinată în bere a obținut cel mai bun scor în ceea ce privește siguranța și calitatea.

„Un studiu privind influența marinării în vin versus marinarea în bere a cărnii arată că, după 6 ore de marinare, conținutul de amine aromatice s-a redus cu 40%, respectiv 88%, iar din punct de vedere senzorial, carnea marinată în bere și apoi prăjită a întrunit cel mai ridicat scor de siguranță”, mai spune medicul nutriționist.

Efectele diferă și în funcție de tipul de bere folosit. Berea brună s-a dovedit cea mai eficientă, reducând formarea hidrocarburilor aromatice cu până la 68%. Berea Pilsner fără alcool a avut un efect de 36,5%, iar berea Pilsner clasică a redus acești compuși cu aproximativ 29,5%. Explicația constă în conținutul de flavonoizi și fitonutrienți din băuturile fermentate, substanțe care au un rol protector.

„Pentru grătarul cu cărbune, un alt studiu a arătat că marinarea în bere Pilsner, bere Pilsner fără alcool și bere brună are efecte diferite, după cum urmează: berea brună a prezentat cel mai puternic efect inhibitor în ceea ce privește formarea hidrocarburilor aromatice (68%), urmată de berea Pilsner fără alcool (36,5%) și, în cele din urmă, de berea Pilsner (29,5%). Explicația este efectul protector al flavonoizilor și al altor fitonutrienți prezenți în băuturile fermentate, ceea ce argumentează că știința pusă în slujba nutriției vine cu soluții pentru a găti savuros și sănătos”, a mai scris Mihaela Bilic.

 

CITEȘTE ȘI: Singura maioneză sănătoasă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Prof. Dr. Leon Dănăilă: „Minim 6-7 ore de somn în 24 de ore”. Cum ajută muzica lui Mozart creierul să se liniștească

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată casa Adinei Alberts. Locuința are o grădină impresionantă cu fântână arteziană
Știri
Cum arată casa Adinei Alberts. Locuința are o grădină impresionantă cu fântână arteziană
„Jestermaxxing” face ravagii online! Cum a ajuns un cuvânt absurd să devină mașină de făcut bani pe internet
Știri
„Jestermaxxing” face ravagii online! Cum a ajuns un cuvânt absurd să devină mașină de făcut bani pe internet
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat mirosind lenjeria intimă a unei minore
Adevarul
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat...
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”
Digi24
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am...
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul lor către Mauritius
Digi 24
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | Bulă și asigurarea de 500 lei
BANC | Bulă și asigurarea de 500 lei
Horoscop rune azi, 22 februarie 2026. Runa Algiz avertizează: impulsivii riscă conflicte azi, iar cei ...
Horoscop rune azi, 22 februarie 2026. Runa Algiz avertizează: impulsivii riscă conflicte azi, iar cei prudenți ies protejați și învingători
Lidia Buble, Antonia și Bianca Drăgușanu au fost prinse în flagrant. Top 30 de vedete care au sperat ...
Lidia Buble, Antonia și Bianca Drăgușanu au fost prinse în flagrant. Top 30 de vedete care au sperat că vor trece neobservate
Cum arată casa Adinei Alberts. Locuința are o grădină impresionantă cu fântână arteziană
Cum arată casa Adinei Alberts. Locuința are o grădină impresionantă cu fântână arteziană
Cartea de Tarot a zilei de azi, 22 februarie 2026. Șapte de Săbii avertizează: minciuni, jocuri ascunse ...
Cartea de Tarot a zilei de azi, 22 februarie 2026. Șapte de Săbii avertizează: minciuni, jocuri ascunse și trădări pot ieși azi la suprafață
„Jestermaxxing” face ravagii online! Cum a ajuns un cuvânt absurd să devină mașină de făcut ...
„Jestermaxxing” face ravagii online! Cum a ajuns un cuvânt absurd să devină mașină de făcut bani pe internet
Vezi toate știrile
×