Acasă » Știri » Cum arată casa Adinei Alberts. Locuința are o grădină impresionantă cu fântână arteziană

De: Andreea Stăncescu 22/02/2026 | 07:40
Cum arată locuința medicului / sursa foto: Social media
Adina Alberts este un medic recunoscut nu doar în mediul profesional, ci și printre vedetele din România, fiind apreciată pentru experiența și profesionalismul său. Pe lângă cariera impresionantă în medicina estetică ea este atentă la fiecare detaliu, iar locuința sa este una deosebită, cu multe accente interesante. 

Locuința Adinei Alberts și a soțului ei, Viorel Cataramă impresionează prin detalii atent alese și printr-o atmosferă care îmbină armonios luxul discret cu confortul unei case primitoare. Fiecare colț al proprietății spune o poveste despre stil dar și pasiunea pentru frumos.

Casa este înconjurată de o grădină spectaculoasă, atent amenajată, unde o fântână arteziană decorată cu statui devine punctul central al curții. Spațiul exterior este generos și include o zonă special destinată meselor în aer liber, perfectă pentru momente de relaxare și socializare. Construită pe un etaj și completată de o mansardă luminoasă, locuința se remarcă prin ferestrele mari, care permit luminii naturale să inunde fiecare încăpere și să creeze o atmosferă caldă și primitoare.

Interiorul reflectă același stil elegant. Bucătăria este amenajată cu mobilier din lemn, ce oferă un aer clasic și rafinat, iar în centru se află o insulă practică pentru gătit, gândită atât pentru funcționalitate, cât și pentru estetică. Electrocasnicele albe completează decorul într-un mod discret și modern, transformând acest spațiu într-un loc ideal pentru activitățile zilnice.

Sursa foto: Social media

Adina Alberts și Viorel Cataramă sunt căsătoriți din 2013

Căsătoriți din 2013, cei doi formează unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din spațiul public românesc. Dincolo de viața personală, Adina Alberts s-a remarcat printr-o carieră impresionantă în medicina estetică, construită prin muncă, disciplină și o pregătire riguroasă.

Performanțele sale au fost recunoscute oficial în 2019, când a primit Premiul pentru Excelență în Sănătate, confirmând poziția sa printre cei mai respectați specialiști din domeniu.

