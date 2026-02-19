Acasă » Știri » Cum arată vila de lux a Mirelei Vaida din Snagov. Are teren de baschet și o piscină uriașă

De: Alina Drăgan 19/02/2026 | 06:40
În urmă cu doar câțiva ani, Mirela Vaida și-a îndeplinit unul dintre marile visuri. Aceasta s-a mutat din apartamentul în care a locuit ani la rând într-o superbă vilă din Snagov. Locuința vedetei este la doar o aruncătură de băț de București, iar pe lângă vila cochetă, ce impresionează cu adevărat este „parcul de distracții” pe care Mirela Vaida îl are acasă. Cum arată locuința vedetei?

Departe de agitația urbană, Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru Vaida, și-au construit un colț de paradis în Snagov. După ani întregi petrecuți într-un apartament, cei doi au decis că este momentul pentru o schimbare majoră. Așa au ajuns să locuiască într-o vilă spațioasă, perfectă pentru familia lor numeroasă, dar mai ales pentru cei trei copii plini de energie.

Cum arată vila de lux a Mirelei Vaida din Snagov

Ceea ce atrage imediat atenția la locuința Mirelei Vaida nu este doar arhitectura vilei sau camerele spațioase, ci mai ales grădina superb amenajată, care pare desprinsă dintr-un resort de vacanță. Aflată în mijlocul naturii, în apropierea unei păduri, curtea casei este amenajată ca o zonă de relaxare și distracție pentru întreaga familie.

Mirela Vaida, vilă impresionată în Snagov /Foto: Instagram

În centrul grădinii se află o piscină modernă, perfectă pentru zilele toride de vară. Tot lângă piscină se află și un teren de sport multifuncțional, dotat cu coșuri de baschet și o suprafață sigură pentru activități în aer liber.

Zona este completată de o căsuță rustică de grădină și un loc de joacă generos, cu tobogan și spații sigure pentru cei mici. Pentru serile liniștite, există și un colț de relaxare cu mobilier de grădină elegant, unde Mirela Vaida și soțul ei se pot bucura de liniștea naturii.

Pe lângă grădina de vis, amenajată aproape ca un parc de distracții și vila în care locuiește Mirela Vaida este una impresionantă. Locuința vedetei îmbină elementele moderne și minimaliste cu cele rustice. Casa este una cu etaj, parterul fiind ocupat de un living open spece uriaș și o bucătărie deschisă, iar la etaj se află dormitoarele.

Foto: Instagram

