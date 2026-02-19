Acasă » Horoscop » Cartea de Tarot a zilei de azi, 19 februarie 2026. Cinciul de Monede: dincolo de pierdere și lipsă, începutul redresării

De: Paul Hangerli 19/02/2026 | 06:30
Cartea de Tarot a zilei de azi, 19 februarie 2026. Cinciul de Monede este cartea care vorbește despre lipsuri, dificultăți și sentimentul de a fi lăsat pe dinafară, dar și despre șansa reală de a ieși din această stare. Astăzi, mesajul ei nu este doar despre suferință, ci mai ales despre posibilitatea de a-i pune capăt.

Imaginea clasică a cărții prezintă două persoane care merg prin frig și ninsoare, îmbrăcate sărăcăcios, aparent copleșite de greutăți. În apropiere, o fereastră luminată sugerează căldură și protecție. Cu toate acestea, ele par să nu vadă sau să ignore acel refugiu. Simbolul este puternic: uneori, ajutorul există, dar noi nu ne îndreptăm către el.

Mesajul central poate fi formulat simplu: suferi într-un anumit mod? Dacă da, de ce? Și mai ales, ce poți face concret pentru a schimba situația? Cinciul de Monede invită la reflecție sinceră. Este posibil ca soluția să fie una practică, legată de planul material – bani, muncă, sănătate, stabilitate. Poate fi nevoie de o schimbare fizică, de o decizie clară sau de curajul de a cere ajutor.

În tarot, monedele reprezintă lumea concretă. De aceea, această carte sugerează că rezolvarea nu vine doar din introspecție, ci și din acțiune. Resursele pot exista deja în jurul tău, dar mândria, teama sau descurajarea te pot împiedica să le vezi. Uneori, soluția este mai aproape decât pare, însă trebuie căutată și acceptată.

La nivel general, Cinciul de Monede semnalează o perioadă dificilă, fie că este vorba despre probleme financiare, dificultăți de sănătate sau o ruptură emoțională. Este etapa în care te poți simți vulnerabil, izolat sau nesusținut. Totuși, cartea nu vorbește despre un blocaj definitiv, ci despre o etapă temporară.

Ea mai transmite un mesaj important: nu ignora realitatea și nu te izola. Recunoaște problema și caută sprijin. Ajutorul poate veni din surse neașteptate, dar este nevoie să fii deschis pentru a-l primi. În același timp, această carte amintește că și tu poți fi sprijin pentru altcineva. Așa cum cineva poate avea nevoie de tine, la rândul tău poți avea nevoie de ceilalți.

În poziție inversată, semnificația devine mai optimistă. Perioada dificilă începe să se încheie, iar redresarea devine vizibilă. Lipsa și nesiguranța se diminuează, iar experiența trăită poate aduce maturitate și o perspectivă mai echilibrată.

În esență, Cinciul de Monede este o carte a conștientizării. Nu rămâne în frig dacă există o ușă deschisă. Nu continua să suferi dacă există o soluție. Chiar și în cele mai dificile momente, există o lumină care poate fi atinsă — dar primul pas trebuie făcut de tine.

