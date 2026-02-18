Acasă » Știri » Zodiile care au o perioadă formidabilă începând de astăzi. Astrele sunt de partea lor

Zodiile care au o perioadă formidabilă începând de astăzi. Astrele sunt de partea lor

De: Denisa Crăciun 18/02/2026 | 12:56
Începând de astăzi, 18 feberuarie 2026, 5 zodii vor avea o perioadă excelentă. Pentru ei este cel mai bun moment pentru a desfășura activități noi, pentru creativitate și pentru autoreflectare. Luna intră în zodia Pești, iar asta aduce etape favorabile pentru ei. 

Creativitatea va atinge cote maxime în următoarea perioadă pentru 5 zodii chiar de astăzi 18 februarie 2026. Aceștia vor traversa un ciclu plin de introspecție și lucruri pe care nu le-au mai făcut până acum. Printre activitățile noi pe care le pot experimenta sunt muzica, lectura sau orice ține de artă.

Care sunt cele 5 zodii

Zodiile pentru care Luna lucrează în perioada următoare sunt Berbec, Taur, Rac, Fecioară și Săgetător. Pentru ei lucrurile vor merge într-o direcție bună, iar sectorul care se activează pe 18 februarie este latura spirituală.

Pentru Berbeci energia Lunii în Pești le oferă posibilitatea e a-și înfrunta fricile și de a-și elibera gândurile negative. Este un moment potrivit pentru a identifica și a rezolva problemele cu care se confruntă, iar creativitatea și optimismul sunt elementele care îi ghidează spre soluții ideale.

Taurii trăiesc din plin această zi cu armonie, iar prietenii pot deveni inspirație pentru ei. Aceștia vor avea parte de multe discuții care le va deschide imaginația și creativitatea. Așadar este o zi favorabilă pentru a lega conexiuni cu oameni orientați spre succes, pozitivi și plini de realizări.

Berbecii au un simț puternic spre aventură. Este o zi excelentă pentru cei cărora le place să călătorească. Luna în Pești susține planificarea vacanțelor pentru a explora locuri noi. Dacă ați trecut prin excursii amânate în ultima vreme este momentul să vă amintiți de ele și să vă organizați să mergeți deoarece acum nu vă mai oprește nimic.

Fecioarele se concentrează pe relațiile personale. Poți simți nesiguranță în primă fază, dar această zi îți permite reconectarea cu ceea ce îți dorești cu adevărat. În următoarea perioadă lăsați temerile la o parte și exprimarea devine mult mai sinceră, astfel că vă puteți expune sentimentele. Acest lucru poate duce și la o nouă relații care se bazează pe iubire, sinceritate și armonie.

Pentru Săgetători casa devine un spațiu de creativitate. Ideile pot aduce numai bucurii și armonie în locuință. Muzica și dansul sunt în prim-plan, la fel și jocurile și interacțiunea cu oamenii dragi. Locul în care stați se umple cu energie pozitivă și relaxare.

