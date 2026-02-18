Mașina Magicianului Robert Tudor, avariată în timp ce el se afla în restaurant: ”Vai de capu’ meu!”

Magicianul Robert Tudor a fost implicat recent într-un incident rutier neobișnuit, petrecut în timp ce se afla într-o cafenea, unde venise pentru câteva momente de relaxare. Evenimentul nu s-a produs în timp ce acesta conducea, ci în urma unei coliziuni în lanț între mai multe autoturisme parcate în apropiere, una dintre mașini fiind proiectată în vehiculul său.

Potrivit declarațiilor sale, artistul se afla în interiorul localului când a observat agitația de afară. Sunetele puternice și prezența rapidă a echipajelor de poliție l-au făcut să privească pe geam pentru a înțelege ce se întâmplă. În acel moment a realizat că mai multe mașini se tamponaseră, iar una dintre ele fusese aruncată direct în autoturismul său, parcat regulamentar.

Cum s-a întâmplat accidentul în care a fost implicată mașina lui Magicianul Robert Tudor

Magicianul a ieșit imediat afară pentru a evalua situația și a constatat că partea laterală și spatele mașinii au suferit avarii vizibile. Impactul a fost suficient de puternic încât să deterioreze jantele, bara din spate, aripa și anvelopa, unele componente fiind chiar deformate în urma contactului cu bordura. Deși o parte a vehiculului a rămas intactă, zona lovită prezenta urme clare de impact recent.

Incidentul ar fi fost provocat de un conducător auto care a încercat să iasă dintr-un loc de parcare fără să se asigure corespunzător. Manevra a dus la lovirea unui alt autoturism, care a fost proiectat în mașina lui Robert Tudor. Practic, artistul a devenit parte a accidentului fără a avea vreo implicare directă în producerea lui.

„Uite, a venit poliția, a venit și poliția. Mă uit pe geam, că acolo stăteam, mă uit pe geam, zic: ce să fie, ce să fie? S-au tamponat niște mașini. Zic: bă, n-o fi mașina mea? Ies afară? Bine, dar pe partea asta, ia uitați-vă și voi. Ia uite că a făcut spume, Jordan. Deci am janta și velopa, bara la fel, vara spate, aripa, aia e, ce să mai… Deci domnul de acolo a vrut să iasă, da? A vrut să iasă. Orice mișcare pe care o faci, trebuie să te uiți în oglindă. Domnul s-a uitat, nu s-a asigurat. Asta e. Nu te supăra niciodată la accident. Stai calm, bă, ale dracu’ de fiare. Uite cum s-a făcut ăsta aici. A intrat în mosă și pe ăsta l-a aruncat în mine, mânca-v-ași gura voastră, mânca-v-ași sufletul vostru. Acuma, domnul, eu o fac pe asigurarea lui, că el a intrat în mine, nu? Nu avem nevoie de pompieri. Și el trebuie să se îndrepte după, pentru a-și recupera toate cheltuielile de la el, principalul vinovat, careva să zică. Deci nu ești supărat? De ce? Vineri 13, nu știu. N-o pui pe baza unui ghinion? Familia e bine. Spate. Dacă o filmezi pe partea cealaltă, n-are nimic. E intactă? E intactă. Asta e bună, mă, ceva. Ia uite-l, măi. Ia uite, și janta pe față, și janta pe spate. Bă, și janta de pe față, măi, de bun. Păi am mutat-o pe toată. Ia bine o sărâțeală. Păi a bubuit. Deci s-a dus mașina, s-a învârtit roata, janta s-a lipit de bordură și uite cum e, ia uite. Vezi? Că e proaspăt acum. Și lăsați și pe partea asta. Ia uite! Vai de capu’ meu! Aici e tăiată janta, uite! Janta și cauciucul pe spate.”, a transmis magicianul.

CITEȘTE ȘI: ”Power Couple” i-a deschis ochii: ce a descoperit magicianul Robert Tudor la soția sa: ”Am plâns și de tristețe, și de bucurie!”

ACCESEAZĂ ȘI: Ce tarif are magicianul Robert Tudor la un eveniment. Suma pe care câștigătorul Power Couple 2025 o cere pentru un show de 30 de minute