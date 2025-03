Ce tarif are magicianul Robert Tudor la un eveniment. Suma pe care câștigătorul Power Couple 2025 o cere pentru un show de 30 de minute

Robert Tudor este unul dintre cei mai apreciați magicieni din România, cunoscut pentru show-urile sale spectaculoase, care îmbină iluzionismul cu umorul și interacțiunea cu publicul. Datorită talentului său, acesta este extrem de solicitat la evenimente private, iar cei care își doresc un spectacol susținut de el trebuie să fie pregătiți să scoată sume considerabile din buzunare.

Spectacolele lui Robert Tudor sunt structurate în mai multe categorii, în funcție de durata și complexitatea trucurilor. Astfel, un show de 30 de minute poate costa între 2.000 și 4.000 de euro, în timp ce un spectacol mai elaborat, de aproximativ 50 de minute, poate ajunge la 5.000 de euro.

Cariera magicianului a început modest, cu trucuri simple prezentate la petreceri pentru copii, însă, treptat, a investit masiv în pasiunea sa.

„Arsenalul e costisitor! Am investit foarte mult și de fiecare dată trebuie să fac ceva nou. Sunt numere de magie care costă și 100.000 de euro. Eu am dat și 15.000-20.000 de euro pe numere de magie, dar dacă nu aduc un plus de comedie și nu captează atenția oamenilor, ele nu prind”, declara Robert Tudor, în urmă cu mult timp pentru gsp.ro.