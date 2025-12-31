Fenomen bizar în Cluj, chiar înainte de Revelion! Ce au văzut oamenii pe cer: „Chiar m-am mirat”

Chiar înainte de Revelion, un fenomen bizar a apărut în Cluj. Oamenii au fost uimiți și au scos imediat telefoanele să filmeze. Natura a dat un spectacol surprinzător, iar clujenii nu au știu ce se întâmplă. Fenomenul bizar a fost sesizat și în alte orașe.

Un fenomen meteo bizar a apărut în Cluj, chiar înainte de Revelion, și a uimit pe toată lumea. Mai exact, Clujul pare că a trecut în doar câteva minute de la primăvară la iarnă. Ziua de 30 decembrie a început cu mult soare în Cluj, însă în doar câteva minute peisajul s-a schimbat radical.

Soarele s-a stins rapid, iar o ceață densă a început să pună stăpânire pe oraș. În doar câteva minute au apărut și fulgii de nea, iar peisajul s-a transformat în iarnă autentică.

Fenomen bizar în Cluj

Fenomenul bizar i-a luat prin surprindere pe clujeni și mulți dintre ei au scos telefoanele și au filmat tot. Imaginile au devenit virale și au fost intens comentate. Se pare că schimbarea de peisaj bruscă a fost vizibilă și în alte orașe. Locuitorii din Mureș au fost martorii aceluiași fenomen.

„30.12.2025, între 15:30 și 16:30, nu mai știu exact. M-am urcat în mașină, am așteptat câteva min să se încălzească, când am pornit, rafală, exact cum se vede în imagini, în 10 minute mergeam pe zăpadă”; „Confirm! A venit cu o mare rafală de vânt, a viscolit câteva minute de zici că eram pe vârf de munte”; „A fost cel mai fain lucru pe care l-am văzut în ultimul timp. Priveam cerul în centrul Clujului și am văzut asta în toată splendoarea ei”; „Și în Mureș! Chiar m-am mirat și eu. Oricum, ciudat…”; „Fain, parca era o furtuna de nisip din depărtare, m-a prins pe autostradă”; „Susțin am traversat în acest timp orașul și am venit de la soare la ninsoare”, sunt câteva dintre mărturiile oamenilor din mediul online.

