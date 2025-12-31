Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 31 decembrie 2025. Vreme rece în toată țara, cu temperaturi negative în multe regiuni.

De: Paul Hangerli 31/12/2025 | 05:30
Prognoza meteo azi, 31 decembrie 2025. Ziua de azi aduce o vreme rece în toată România, cu temperaturi negative în multe regiuni și un cer predominant noros. Nu sunt așteptate fenomene meteo periculoase, însă frigul va fi accentuat, mai ales dimineața și seara. În zonele montane, vântul va amplifica senzația de rece, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.

Prognoza meteo azi, 31 decembrie 2025.

În România, vremea va fi rece în toate regiunile, cu temperaturi scăzute și cer predominant noros. Sudul și vestul țării vor avea valori ușor mai ridicate, în timp ce estul, centrul și zonele montane vor resimți cel mai accentuat frigul. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale, mai ales la munte și în regiunile estice, accentuând senzația de rece.

Cerul va fi predominant noros în cea mai mare parte a țării, iar vremea va fi rece pe tot parcursul zilei și al nopții. Nu sunt așteptate precipitații semnificative pe arii extinse, însă local pot apărea fulguieli slabe, mai ales în zonele montane și în estul țării. Temperaturile vor fi scăzute pentru această perioadă, cu maxime cuprinse, în general, între –1 și 6°C, iar minimele vor coborî frecvent sub pragul înghețului, situându-se între –9 și –2°C. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului, cu rafale mai puternice și o senzație accentuată de frig.

Nord și Vest
În nordul și vestul țării, vremea va fi rece, cu cer mai mult noros decât senin. Vântul va sufla moderat, iar în zonele montane din vest pot apărea intensificări temporare.
Temperaturile vor fi cuprinse între –8 și –4°C noaptea și –1 până la 3°C ziua.

Sud și Sud-Est
În sudul și sud-estul țării, cerul va rămâne predominant noros pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, accentuând senzația de frig, mai ales dimineața și seara. Temperaturile vor fi cuprinse între –6 și –2°C noaptea și 2–5°C ziua.

Oltenia și Sud-Vest
În Oltenia și în sud-vestul țării, vremea va fi rece, cu cer parțial noros și unele intervale cu soare. Diminețile vor fi foarte reci, iar senzația de frig va persista pe tot parcursul zilei.
Temperaturile vor fi cuprinse între –7 și –3°C noaptea și 3–5°C ziua.

Est și Nord-Est
În estul și nord-estul țării, inclusiv în Moldova, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va accentua senzația de frig. Local pot apărea fulguieli slabe, fără depuneri importante. Temperaturile vor fi cuprinse între –7 și –4°C noaptea și 0–3°C ziua.

Centrul țării și zona Carpaților
În centrul țării, vremea va fi rece, cu cer noros și temperaturi scăzute. În zona montană, vântul va sufla cu putere, iar frigul va fi accentuat, mai ales la altitudini mari.
Temperaturile vor fi cuprinse între –9 și –5°C noaptea și –1 până la 2°C ziua.

Dobrogea și zona Mării Negre
În Dobrogea și pe litoral, cerul va alterna între noros și parțial senin. Vântul va fi moderat, iar aerul rece va fi resimțit mai ales dimineața și seara.
Temperaturile vor fi cuprinse între –2 și 1°C noaptea și 4–6°C ziua.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi rece, cu cer variabil și perioade de înnorare. Nu sunt așteptate precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat.
Temperaturile vor fi cuprinse între –6°C noaptea și 2°C ziua.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, vremea va fi predominant norosă, cu temperaturi scăzute pe tot parcursul zilei. Valorile termice vor oscila între –8 și –1 grade Celsius, iar senzația de frig va fi accentuată, mai ales dimineața și seara.
La Timișoara, cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla slab. Temperaturile vor rămâne scăzute, cu minime de aproximativ –5 grade și maxime care vor ajunge la cel mult 3 grade Celsius.
În Iași, vremea va fi închisă, cu cer noros și posibilitatea apariției unor fulguieli slabe. Frigul va fi accentuat, iar temperaturile se vor situa între –7 și 1 grad Celsius.
La Craiova, vremea va fi rece, cu cer variabil și fără precipitații importante. Temperaturile vor coborî până la –6 grade în cursul nopții, iar pe timpul zilei nu vor depăși 3 grade Celsius.
În Constanța, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, contribuind la o senzație mai accentuată de frig. Temperaturile vor fi ceva mai ridicate față de restul țării, cu valori cuprinse între –2 și 5 grade Celsius.
La Brașov, vremea va fi predominant norosă, cu frig accentuat și vânt moderat. Temperaturile se vor menține negative pe tot parcursul zilei, cu minime de aproximativ –9 grade și maxime care nu vor depăși –3 grade Celsius.

