Alertele de vreme severă au fost prelungite! Mare atenție, români: nu ieșiți din case

De: Andreea Stăncescu 30/12/2025 | 12:41
Cum va fi vremea în România / Sursa foto: Inquam Photos / Cosmin Enache

Vremea se înrăutățește în mai multe regiuni ale țării, unde vântul puternic și precipitațiile își vor face simțită prezența în următoarele ore. Meteorologii avertizează asupra intensificărilor de vânt, care vor afecta atât zonele joase, cât și masivele montane, aducând ninsori viscolite și condiții dificile de vizibilitate.

Meteorologii au emis un cod galben de vânt pentru sud-vestul țării, unde rafalele vor atinge viteze de până la 70 km/h. În masivele sudice, la altitudini mari, vântul va fi și mai puternic, ajungând până la 120 km/h, viscolind zonele înalte și reducând vizibilitatea.

Intensificări ale vântului sunt așteptate și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător vor cădea și ninsori slabe. În Banat, se vor înregistra precipitații mixte, cu posibilitate de polei. În Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu putere, atingând viteze de 60–85 km/h, iar la peste 1.700 de metri altitudine rafalele vor ajunge chiar la 90–120 km/h. În aceste condiții, ninsoarea va fi spulberată de vânt, iar vizibilitatea va fi considerabil redusă.

Începând cu ora 20:00, masivele din sud, est și nord, precum și nordul Moldovei, vor fi sub atenționare de cod galben pentru vânt puternic.

Sursa foto: freepik

Cum va fi vremea în București

În București, meteorologii anunță pentru ziua de luni o vreme cu cer schimbător, iar vântul va prezenta intensificări temporare în prima parte a zilei, atingând viteze de 30-40 km/h, urmând ca pe parcurs să slăbească. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 6 grade Celsius, iar minima nopții va coborî între -7 și -4 grade.

Marți, cerul va rămâne variabil, însă spre seară se vor accentua înnorările. Vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 35 km/h, iar valorile termice diurne se vor situa în jurul a 5 grade Celsius.

