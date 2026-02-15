Motivul ireal pentru care fostul viceprimar din Dolj a fost ucis în propria locuință. Acum s-a aflat!

A ieșit la iveală motivul real din spatele crimei din Dolj. Un bărbat în vârstă de 56 de ani, fost viceprimar și actual consilier local și poștaș, a fost găsit mort în propria locuință. Crima șocantă a zguduit comunitatea și a declanșat o anchetă. Toate detaliile în articol.

Descoperirea cadavrului a avut loc sâmbătă dimineață, când femeia cu care victima avea o relație s-a prezentat la locuința acestuia și l-a găsit fără viață în holul casei. Femeia a apelat imediat serviciile de urgență, solicitând sprijin medical și intervenția organelor de cercetare.

Motivul ireal pentru care fostul viceprimar din Dolj a fost ucis în propria locuință

Principalul suspect este un bărbat care îl ajuta în gospodărie. Acum, a ieșit la iveală motivul pentru care bărbatul a fost ucis: suma de 4.000 de lei.

La scurt timp, la fața locului au ajuns echipe de polițiști și criminaliști, care au demarat cercetările cu scopul de a reconstrui firul evenimentelor petrecute în ultimele ore de viață ale bărbatului. Inspectoratul de Poliție Județean Dolj și reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au coordonat operațiunile, inclusiv ridicarea probelor și analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Primele investigații efectuate de anchetatori au indicat un posibil conflict între victimă și un alt bărbat din localitate, stabilit drept principal suspect în acest caz. Surse apropiate cercetării susțin că acesta din urmă îl ajuta pe fostul viceprimar la ferma pe care victima o administra, iar relația profesională dintre cei doi ar fi putut fi un element central în elucidarea motivele crimei.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj și reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au coordonat operațiunile, inclusiv ridicarea probelor și analiza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Surse apropiate cercetării susțin că acesta din urmă îl ajuta pe fostul viceprimar la ferma pe care victima o administra, iar relația profesională dintre cei doi ar fi putut fi un element central în elucidarea motivele crimei.

VEZI ȘI:

Cât a costat mașina care a ars ca o torță în București. Cine a adus pe piața din România vehiculele electrice din China

De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia