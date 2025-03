Povestea de film a lui Robert Tudor, câștigătorul Power Couple: ”De aia am gura strâmbă”

Robert Tudor este în centrul atenției, după ce a câștigat emisiunea Power Couple. El și soția sa, Elena, au luptat și au reușit să pună mâna pe trofeu. Cei doi au fost foarte apreciați de către telespectatori. Totuși, puțini știu povestea de film pe care o ascunde celebrul magician. În urmă cu ceva timp, acesta a povestit momentele grele prin care a trecut.

Elena și Robert Tudor sunt marii câștigători ai sezonului doi Power Couple România. De la începutul competiției, celebrul magician și soția sa au reușit să atragă atenția prin chimia pe care o au și prin priceperea de care au dat dovadă în cadrul probelor.

Robert Tudor a devenit cunoscut datorită trucurilor sale de magie pe care le prezintă într-un mod amuzant. Câștigătorul de la Power Couple reușește de fiecare dată să le aducă zâmbetul pe buze celor care îl urmăresc.

Totuși, puțini știu că ascunde o poveste de viață impresionantă. Magicianul nu a fost un copil dorit, iar mama lui a încercat de nenumărate ori să întrerupă sarcina. Din acest motiv, el s-a născut cu diferite probleme. În urmă cu ceva timp, a povestit momentele grele prin care a trecut.

„Mama nu m-a vrut. Nu m-a dorit mama și eu de aia am gura strâmbă. Bunica îmi povestea că voia să mă dea. Cică a fost o întâmplare că eu am ieșit. Că sunt în viață acum, că stau de vorbă cu tine… e un miracol că sunt eu aici. A încercat prin diferite metode. Bine, așa se făcea atunci și eu n-am cum s-o condamn pe mama. Prima dată cu lingura. A sărit și cu sacul de ciment în brațe de la etajul 1”, a povestit Robert Tudor în podcastul lui Cătălin Măruță.

De asemenea, Robert Tudor a mărturisit că nu aude cu urechea stângă. O bună perioadă, câștigătorul de la Power Couple a purtat aparat auditiv, însă l-a pierdut și nu și-a mai permis să își cumpere unul nou.

„Cică auzeam un pic când eram mic, dar apoi s-a agravat. Am purtat și aparat o perioadă și îmi era mai bine. Am fost la medici și am ăia dezactivați. Cică sunt niște perișori în ureche și eu nu-i mai am (…) Era și aparatul scump și nu mi-am mai luat altul”, a mai spus magicianul.